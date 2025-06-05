Удар РФ по Прилуках: влада розповіла про наслідки атаки

Удар по Прилуках 5 червня / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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У четвер 5 червня, армія РФ вдарила по Прилуках Чернігівської області. Внаслідок атаки загинуло 5 цивільних осіб, в тому числі дитина, якій був один рік і чотири місяці. Також зазнало повністю знищено два будинки, пошкоджено багато поверхові будинки.

Про це ТСН розповів Володимир Чернов, начальник Прилуцької районної військової адміністрації.

«За останній час це була одна із наймасштабніших і найбільша кількість загиблих за останній час. Тому сьогодні, сьогодні і завтра в місті Прилука оголошено день жалоби. Щирі співчуття рідним, які не пережили, на жаль, цю ніч і цю нічну атаку», — зазначив посадовець.

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Він додав, що до лікарні за допомогою звернулося 7 осіб.

Наразі надається вся можлива допомога з відновлення об’єктів, зокрема зараз пропрацювали питання забезпечення, постраждали домогосподарства USB-плитами, брезентом для даху, плівкою поліетиленовою для закриття вікон. Надається необхідна допомога мешканцям до звернення.

Ведучий запитав, чи був це, на думку Чернова, прицільний удар по помешканню рятувальника, чи це випадковість.

«Я не можу відповісти на дане питання. Я не знаю, яка була справжня мета ворога, куди він цілив. Але ми констатуємо факт, що сім’я працівника ДСНС, на жаль, загинула», — завершив він.

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Нагадаємо, через російський удар по Прилуках загинула поліцейська Дарина Шигида. Російський безпілотник також відібрав життя її однорічного сина і мами.

«Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов’язку — саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто знав її. Стати поліцейською — її мрія та покликання. ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі», — йдеться у повідомленні Нацполіції.

У відомстві наголосили, що «це не просто втрата — це вирване з корінням життя трьох поколінь».