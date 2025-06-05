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Літак Ryanair потрапив у турбулентність над Німеччиною — 9 постраждалих через шторм
Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Меммінгені після турбулентності, спричиненої потужним штормом. Постраждали восьмеро пасажирів і член екіпажу.
Сильний шторм “Тим”, що обрушився на південь Німеччини, спричинив низку надзвичайних ситуацій, зокрема інцидент з пасажирським літаком Ryanair. Повітряне судно, яке виконувало рейс з Мальти, потрапило у сильну турбулентність і було змушене здійснити екстрену посадку в аеропорту Меммінгена (Баварія).
Про це повідомляє Tagesschau.
На борту перебували 185 пасажирів. За інформацією поліції, вісім з них, а також один член екіпажу, дістали травми різного ступеня тяжкості. Троє постраждалих були госпіталізовані: дворічна дитина отримала забої, одна з пасажирок — рвану рану голови, ще один чоловік скаржився на болі в спині.
Після посадки в Меммінгені, оскільки Управління цивільної авіації Південної Баварії не дало дозволу на виконання стикувального рейсу, авіакомпанія Ryanair організувала для пасажирів альтернативний трансфер автобусами.
Шторм “Тим” охопив значну частину Баварії та Баден-Вюртемберга. У північній Верхній Баварії та Верхньому Пфальці рятувальні служби зафіксували близько 50 викликів, у Нижній Баварії — майже 40. Переважно це були виїзди на ліквідацію наслідків падіння дерев, очищення зливових стоків і відкачування води з підтоплених підвалів. За попередніми даними, постраждалих у наземних інцидентах немає.
Метеорологи попереджають про подальші ускладнення погодних умов і закликають громадян бути обережними.
Нагадаємо, що під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.