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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пасажирський літак ударився хвостом під час приземлення в аеропорту

Пасажири лоукостера Eurowings, який виконував рейс із Майорки, пережили страшні хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Літак Eurowings

Літак Eurowings / © Associated Press

Під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.

Про це повідомляє Bild.

Як пише німецьке видання, пасажири лоукостера Eurowings, який виконував рейс із Майорки, пережили страшні хвилини під час посадки.

При торканні землі Airbus A320 ударився об злітно-посадкову смугу хвостовою частиною, після чого пілоти знову різко набрали висоту.

Тільки з другої спроби літак приземлився, ніхто з пасажирів не постраждав.

Пасажири розповідають, що удар був дуже відчутним. Багатьом здалося, що сталася справжня катастрофа.

Професійний пілот пояснив, що при заході на посадку ніс літака піднятий, а в разі сильних поривів вітру можливі різкі просідання по висоті.

Авіакомпанія Eurowings підтвердила цей інцидент.

Нагадаємо, в болівійській Амазонії пасажирський здійснив екстрене приземлення у болоті, що кишить крокодилами.

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