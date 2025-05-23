Пасажирський літак ударився хвостом під час приземлення в аеропорту

Літак Eurowings / © Associated Press

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Під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.

Про це повідомляє Bild.

Як пише німецьке видання, пасажири лоукостера Eurowings, який виконував рейс із Майорки, пережили страшні хвилини під час посадки.

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При торканні землі Airbus A320 ударився об злітно-посадкову смугу хвостовою частиною, після чого пілоти знову різко набрали висоту.

Тільки з другої спроби літак приземлився, ніхто з пасажирів не постраждав.

Пасажири розповідають, що удар був дуже відчутним. Багатьом здалося, що сталася справжня катастрофа.

Професійний пілот пояснив, що при заході на посадку ніс літака піднятий, а в разі сильних поривів вітру можливі різкі просідання по висоті.

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Авіакомпанія Eurowings підтвердила цей інцидент.

Нагадаємо, в болівійській Амазонії пасажирський здійснив екстрене приземлення у болоті, що кишить крокодилами.