Курс валют в Украине: украинцы продают доллары и покупают евро – стоит ли это делать сейчас

Доллар и евро дорожают / © ТСН

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Курс валют в Украине лихорадит. Главными новостями первой недели лета на финансовом рынке стало подорожание доллара и евро, а также решение Национального банка по учетной ставке – процент годовых, под который НБУ кредитует коммерческие банки.

Учетная ставка осталась на прежнем уровне – 15,5% годовых, а вот что было и чего ожидать дальше курсов двух главных мировых валют, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 9 по 15 июня;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Доллар и евро начали дорожать с понедельника, 2 июня. Но если для доллара все закончилось через два дня, и начался нисходящий тренд, то курс евро медленно шел вверх всю неделю.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, средний курс наличного доллара в банках и пунктах обмена валют (ПОВ) в понедельник, 2 июня, повысился до 41,77 грн/доллар (+7 коп.) в продаже и до 41,19 (+6 коп.) по покупке. Со среды, 3 июня, курс пошел вниз и на воскресенье, 8 июня, остановился на уровне 41,62 (-15 коп. в неделю) и 41,05 (-10 коп.).

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Самая высокая цена продажи доллара в неделю была 41,90 грн (-10 коп. за неделю), самая низкая – 41,40 грн/доллар (-5 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,35 грн (-5 коп.).

Наличный евро с понедельника, 2 июня, по воскресенье, 8 июня, подорожал на 27 коп. в продаже – до 47,77 грн/евро и на 30 коп. в покупке – до 47,06 грн/евро.

Самая высокая цена продажи евро была 48,50 грн (+50 коп. за неделю), самая низкая – 47,40 грн/евро (+15 коп.). Максимальный курс покупки составил 47,50 грн (+40 коп.) – очевидно, что речь идет о курсах купли и продажи в банках и ПОВ в разных городах Украины.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара третью неделю подряд был волатильным, то есть ежедневно менялся с нисходящего на восходящий и наоборот, но незначительно, в пределах. Максимум курса в продаже был 41,47 грн/доллар, минимум – 41,40, в покупке – соответственно 41,45 и 41,40 грн/доллар. В воскресенье менялы "перевернули" курс, то есть покупали валюту дороже на 10 коп., чем продавали – покупали по 41,50, а продавали по 41,40. Впрочем, реальных продаж по такому низкому курсу не было. Эксперты считают, что такое " ноу хау " указывало на продолжение попыток со стороны менял расшатать курс в условиях стабильности для получения более значительной выгоды.

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А вот тренд курса евро у нелегалов был стабильно восходящий, за неделю курс повысился в среднем до 47,70 (+50 коп.) грн/евро в продаже и до 47,60 по покупке (+40 коп.).

Официальные курсы как доллара, так и евро всю неделю менялись разнонаправленно. Самый высокий курс доллара был в среду, 4 июня – 41,64 грн, самый низкий – с пятницы по воскресенье (6-8 июня): 41,47 грн/доллар. Для евро соответственно 47,50 грн на максимуме – во вторник, 3 июня, и на минимуме днем ранее – 47,07 грн.

На понедельник, 9 июня, Нацбанк несколько укрепил гривну к доллару и ослабил евро, установив официальный курс 41,40 грн/доллар (-13 коп. за неделю) и 47,27 грн/евро (+20 коп.).

Соотношение доллар/евро увеличилось с 1,13 до 1,14 доллара за евро.

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Андрей Шевчишин сообщил, что население за неделю увеличило спрос на безналичную валюту, которая засчитывается на банковские карты и уменьшила – на наличную.

"По безналичке имеем увеличение спроса почти на 5 млн долларов в неделю, по наличным – уменьшение на столько же, – говорит Андрей Шевчишин. – А вот спрос на евро растет, как на межбанковском так и наличном рынках, это повысило курс в среднем на 40 коп. на обоих рынках. Не исключаю, что данный тренд".

Андрей Забловский отметил, что ситуация на валютном рынке продолжает оставаться в рамках прогнозных ожиданий.

"За неделю на межбанке гривна даже укрепилась на 10 копеек, на наличном рынке спрос на валюту низкий, особенно это касается доллара, – говорит Андрей Забловский. – Отмена с 6 июля таможенного безвиза для украинских товаров в ЕС пока не повлияла на курс доллара".

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Чего ждать от курса валют

Эксперты прогнозируют, что на этой неделе существенные изменения курса доллара маловероятны.

Андрей Шевчишин считает, что вторая неделя июня будет спокойной, однако постепенно накапливаются предпосылки для девальвации гривны.

“НБУ ожидаемо оставил учетную ставку на уровне 15,5%, то есть ничего не изменилось в поведении регулятора, – анализирует Андрей Шевчишин. – Нацбанк мониторит ситуацию, удовлетворенный увеличением объема гривневых депозитов, несмотря на то, что процентные ставки банков по ним ниже как инфляции, так и учетной ставки. Регулятор, похоже, ожидает фактических сигналов относительно замедления инфляции. Одним из сигналов могут быть данные по росту цен за май, которые станут известны 10 июня после опубликования их Госслужбой статистики. Поэтому НБУ пока будет удерживать доллар в нынешнем коридоре, от 41,5 до 41,8 грн/доллар. А вот у евро склонность к дальнейшему росту”.

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По мнению Олега Пендзина, нас ждет еще неделя стабильного курса доллара.

“Стабильный доллар сдерживает рост цен, – заметил Олег Пендзин. – Как только начнется традиционное летнее понижение стоимости сезонной продукции, можно ожидать, что Нацбанк начнет ослаблять гривну. Но это возможно не раньше конца июня-начала июля. Обвала гривны ждать не стоит. Если говорить о наличном долларе, то курс продажи может тогда немного превысить 42 грн/доллар, курс покупки – приблизиться к 42 гривнам”.

Андрей Забловский говорит, что усиление недоверия населения Украины к доллару способствует удержанию его наличного курса на нынешнем уровне, а не подорожанию.

"Ситуация не изменится и на текущей неделе, а вот спрос на евро может подтолкнуть дальнейшее удорожание евровалюты", – уточнил эксперт.

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Продавать или покупать валюту

Андрей Забловский привел свежую статистику Нацбанка по поводу спроса населения на валюту. По данным НБУ, в апреле чистый спрос (разница между объемами купли и продажи) был 58 млн долларов, в мае – всего 10 млн долларов. Спрос на евро остается стабильным – около 190 млн. евро. В начале года чистый спрос на доллар достигал 900 млн. долларов, на евро – 365 млн. долларов.

“Сложно поверить, что разница между спросом и предложением наличного доллара населением за пять месяцев уменьшилась в 90 раз, но это так, – анализирует Андрей Забловский. – С евро ситуация другая, спрос на него растет. Однако "проект доллар" не стоит закрывать ни в коем случае, то есть не стоит продавать американскую валюту и покупать европейскую или какую-нибудь другую. Доллар по-прежнему остается ведущей мировой валютой. Диверсифицировать портфель денежных инвестиций нужно, но долларов в нем должно быть не менее 30–40%”.

Олег Пендзин говорит, что покупка сейчас евро имеет определенный смысл.

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“Напомню: администрация США отсрочила до 9 июля введение таможенных пошлин на европейские товары, – анализирует Олег Пендзин. – Но неизвестно, чем закончатся предстоящие переговоры по пошлинам между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. У меня пока нет оптимистических ожиданий по поводу положительных итогов для Евросоюза по поводу существенного уменьшения таможенных тарифов. Если так произойдет, курс евро может взлететь очень высоко. И те, кто купил евро по 47,50-48 гривен, могут быстро оказаться в выигрыше”.

Андрей Шевчишин советует покупать наличные доллары, пока курс выгоднее, чем 42 грн/доллар. По его мнению, дешевле вряд ли будет.

Продавать валюту эксперты не советуют без крайней необходимости.