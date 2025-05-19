Курс валют в Украине: когда доллар начнет дорожать и сколько может стоить гривна через 100 дней

Курс валют в Украине относительно стабилен / © ТСН.ua

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Курс валют в Украине пока относительно стабилен. Главной новостью на прошлой неделе на валютном рынке стало заметное удешевление евро – его кросс-курс по доллару снизился почти на 1% или в среднем на 40 копеек. Доллар пока не дорожает, а население Украины усиленно ищет альтернативу валюте для сохранения сбережений.

Что будет с курсом гривни на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 19 по 25 мая;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар в банках и пунктах обмена валют (ПОВ) показал с 12 по 18 мая незначительный нисходящий тренд. Средний курс продаж опустился с 41,80 до 41,70 грн/доллар (-10 коп. в неделю), курс покупки – с 41,20 до 41,12 грн/доллар (-8 коп.).

Самая высокая цена продажи доллара была 41,9 грн (0 коп. в неделю), самая низкая – 41,44 грн/доллар (-11 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,40 грн (-5 коп.).

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Средний курс евро в банках и ПОВ опустился через неделю ниже 47 грн в продаже и почти дошел до 46 грн в покупке. Минимумы курса были во вторник, 13 мая – соответственно 46,45 и 45,90 грн/евро. К концу недели – воскресенье, 18 мая, средний курс евровалюты составил 46,85 грн/евро в продаже (-32 коп. за неделю) и 46,15 в покупке (-35 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 47,15 грн (-90 коп. за неделю), самая низкая – 46,65 грн/евро (-34 коп.). Максимальный курс покупки составил 46,60 грн (-20 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара колебался в продаже от 41,52 до 41,39 грн/доллар и на воскресенье, 18 мая/8--. неделю). Курс покупки с 12 по 18 мая медленно вырос на 12 коп. – с 41,30 до 41,42 грн/доллар. Евровалюта у нелегалов за неделю подешевела в среднем до 46,67 грн/евро в продаже (-38 коп.) и до 46,50 грн в покупке (-50 коп.).

Национальный банк за неделю укрепил гривну как к доллару, так и евро. С 12 по 18 мая гривна к доллару подорожала на 8 коп., до 41,47 грн/доллар, а к евро – на 37 коп., до 46,38 грн/евро. Впрочем, на понедельник, 19 мая, официальный курс гривны несколько снизился до 41,50 грн/доллар и до 46,45 грн/евро.

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Соотношение доллар/евро уменьшилось с 1,125 до 1,12 доллара за евро.

Андрей Забловский говорит, что доллар остается в предыдущих курсовых коридорах.

“Это 41,4-41,8 грн/доллар как на наличном, так и на безналичном рынках, причем спред – в данном случае идет о разнице между курсом на межбанке и курсом наличных – остается практически нулевым. Это указывает на длительную стабильность. Колебания в пределах коридора еще меньше, чем неделю назад”, – уточнил Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин преодолевал, что на наличном рынке имеет место незначительное преимущество продажи валюты над покупкой, но она недостаточно, чтобы повысить курс.

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По мнению всех экспертов, снижение курса евро по отношению к доллару вызвано улучшением торговых отношений между США и Китаем.

“Инвесторы уменьшили объемы выхода из американской валюты и перехода к европейской и это автоматически немного укрепило доллар по отношению к евро”, – объяснил Олег Пендзин.

Чего ждать от курса валют

Эксперты были единодушны: на фоне низкого спроса на валюту Нацбанк еще минимум неделю будет держать доллар ниже 41,8 грн за единицу.

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Однако Андрей Шевчишин не исключает политических факторов, которые могут вызвать скачок курса доллара на наличном рынке – прекращение мирных переговоров в Стамбуле между украинской и российской сторонами.

“Уже объявлено о том, что переговоры прерваны, а весомый результат не достигнут. Потому может усилиться эскалация боевых действий агрессора против мирного населения Украины. Такие негативные новости всегда повышают спрос на валюту и соответственно рост курса”, – объяснил Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин напомнил, что, по предварительным прогнозам экономистов и финансовых аналитиков, на середину текущего года официальный курс доллара должен быть около 43 грн, а в мае – выше 42 грн.

“Сейчас курс искусственно сдерживает Нацбанк, чтобы за счет крепкой гривны снизить инфляцию, – анализирует Олег Пендзин. – Этому способствуют рекордные объемы золотовалютных резервов – более 46 млрд долларов в эквиваленте и низкий спрос на валюту со стороны бизнеса и населения. Рост цен уже меньше, в апреле он был 0,7% или вдвое ниже, чем в марте. В мае и дальше инфляция еще замедлится из-за сезонного фактора. Это позволит регулятору в течение лета постепенно девальвировать гривну, чтобы увеличить доходы госбюджета за счет таможенных и налоговых поступлений в валюте и при этом не слишком повысить инфляцию”.

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Андрей Забловский также считает, что во второй половине текущего года следует ожидать девальвацию гривны до 42,5-43 грн. Не исключено, что девальвация ускорится в конце лета.

То есть до сентября это через 100-110 дней, можем иметь курс 43 грн/доллар.

По курсу евро прогнозы разошлись.

“Перетягивание каната на мировых финансовых рынках практически не касается украинского рынка, – говорит Олег Пендзин. – Поэтому будем следить за развитием событий. Не исключаю, что евро на неделе может подешеветь до 1,10 доллара за евро, или до 46 грн/евро в наличной продаже”.

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По мнению Андрея Забловского, потенциал укрепления доллара к евро исчерпан, и кросс-курс 1,12 доллара за евро на текущей неделе сохранится. Для украинского рынка это означает курс евро в пределах 46,2–46,8 грн/евро.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин говорит, что увеличение процентов по банковским депозитам привело к росту их объемов.

“В апреле валютные депозиты населения выросли на 10,5%, это быстрые годовые темпы за последние пять лет и достигли 10,4 млрд долларов – максимум с июля 2015 года, – привел статистические данные НБУ Андрей Шевчишин. – Гривневые депозиты населения приросли на 26,4 млрд грн, это максимум с начала 2023 года – до исторически рекордных 824,62 млрд грн (+3,3%)”.

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Однако эксперт советует часть свободных средств держать в валютных наличных, а не на депозитах. Лучше сейчас покупать доллары, потому что курс достаточно выгоден, а вот евро еще может подешеветь, поэтому покупать его стоит только для расчета, а не как средство инвестирования.

Андрей Забловский считает, что лучше держать баланс между финансовыми инструментами: треть – гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозиты, треть – валютные ОВГЗ и депозиты и треть – наличная валюта.

"Очевидно, что это касается свободных средств. Не стоит сегодня все копейки инвестировать, а завтра, например, снимать деньги с депозита на текущие расходы", – подчеркнул эксперт.

Олег Пендзин повторил свой совет: до конца текущего года зарабатывать на гривневом капитале – это ОВГЗ, срок действия которых истекает в 2025 году и краткосрочные депозиты (90-100 дней).

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“Даже если доллар до конца года подорожает до 43-45 грн, доходность гривневых инструментов будет больше, чем прибыль, полученная за счет подорожания доллара на 1,5-2,5 грн, – подчеркнул Олег Пендзин. – В цифрах это максимум 6% годовых по доллару, вдвое больше по депозитам и почти втрое – по ОВГЗ. Но если у вас на руках наличная валюта – держите в надежном месте”.

Все эксперты не советуют продавать валюту без крайней необходимости.