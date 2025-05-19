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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Легкий салат с тунцом: яркий рецепт

Салаты с тунцем — это беспроигрышный вариант, когда хочется чего-то быстрого, легкого, но питательного. Они отлично подходят для обеда, легкого ужина или даже праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Легкий салат с тунцем: яркий рецепт

Легкий салат с тунцом: яркий рецепт / © Credits

Этот салат сочетает в себе хрустящую свежесть овощей, нежность тунца и пикантную, кремовую заправку. К тому же его легко адаптировать под свой вкус: можно добавить вареное яйцо, авокадо или фасоль для большей сытности. На странице katherine.nari рассказали о сбалансированном рецепте этого салата, а также поделились советами, как сделать его полезным и интересным.

Ингредиенты

Основание

  • Салатный микс 1–2 горсти

  • Консервированная кукуруза 80-100 г

  • Свежий огурец 1шт.

  • Тунец в собственном соке или масле 100 г

  • Помидор черри 5-6 шт.

  • Небольшой красный лук ¼ шт.

Заправка

  • Густой натуральный йогурт 3 ст. л

  • Легкий майонез 1 ст.л. л

  • Американская горчица 1 ч. л

  • Соль

  • Черный перец

Приготовление

  1. Тщательно промойте салат, огурец, помидоры и кукурузу.
    Салат порвите руками или нарежьте, порежьте огурец полукругами, помидоры — пополам. Лук — тонкими перышками или кубиками, в зависимости от вкуса.

  2. Подготовьте тунец. Слейте жидкость из банки. Если тунец в собственном соку — слегка полейте оливковым маслом для вкуса.

  3. В небольшой мисочке смешайте йогурт, майонез, горчицу, соль, перец. Добавьте несколько капель лимонного сока, если хотите более легкую нотку.

  4. В большой миске соедините все овощи, добавьте тунец, полейте заправкой и перемешайте аккуратно.

  5. Салат лучше всего подходит свежим, когда овощи еще хрустящие, а заправка не успела стечь на дно.

Советы

  • Вместо кукурузы можно использовать отварную фасоль или нут — это сделает салат сытнее.

  • Добавьте несколько ломтиков авокадо, если вы хотите больше здоровых жиров.

  • Если не едите майонез — используйте только йогурт и добавьте немного оливкового и лимонного сока.

Салат с тунцем — это тот самый идеальный баланс между полезным и вкусным. Благодаря легкой заправке и свежим ингредиентам он не только подходит для ежедневного меню, но вполне может стать частью праздничного застолья или пикника. А если хотите добавить в блюдо визуальной красоты — подавайте его на большой тарелке, посыпав сверху зеленью, семенами кунжута или семенами тыквы.

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