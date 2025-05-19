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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
2 хв

Легкий салат із тунцем: яскравий рецепт

Салати з тунцем — це безпрограшний варіант, коли хочеться чогось швидкого, легкого, але водночас поживного. Вони чудово підходять для обіду, легкої вечері чи навіть святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Легкий салат із тунцем: яскравий рецепт

Легкий салат із тунцем: яскравий рецепт / © Credits

Цей салат поєднує у собі хрустку свіжість овочів, ніжність тунця та пікантну, кремову заправку. До того ж його легко адаптувати під свій смак: можна додати варене яйце, авокадо чи навіть квасолю для більшої ситності. На сторінці katherine.nari розповіли про збалансований рецепт цього салату, а також поділилися порадами, як зробити його корисним і цікавим.

Інгредієнти

Основа

  • Салатний мікс 1–2 жмені

  • Консервована кукурудза 80–100 г

  • Свіжий огірок 1 шт.

  • Тунець у власному соку чи в олії 100 г

  • Помідор чері 5–6 шт.

  • Невелика червона цибуля ¼ шт.

Заправка

  • Густий натуральний йогурт 3 ст. л

  • Легкий майонез 1 ст. л

  • Американська гірчиця 1 ч. л

  • Сіль

  • Чорний перець

Приготування

  1. Ретельно промийте салат, огірок, помідори та кукурудзу.
    Салат порвіть руками чи наріжте, огірок поріжте півколами, помідори — навпіл. Цибулю — тонкими пір’їнками чи кубиками, залежно від смаку.

  2. Підготуйте тунець. Злийте рідину з банки. Якщо тунець у власному соку — злегка полийте оливковою олією для смаку. Якщо в олії — просто злийте надлишок.

  3. У невеликій мисочці змішайте йогурт, майонез, гірчицю, сіль, перець. Додайте кілька крапель лимонного соку, якщо хочете легшу нотку.

  4. У великій мисці поєднайте всі овочі, додайте тунець, полийте заправкою та акуратно перемішайте.

  5. Салат найкраще смакує свіжим, коли овочі ще хрусткі, а заправка не встигла стекти на дно.

Поради

  • Замість кукурудзи можна використати відварену квасолю чи нут — це зробить салат ситнішим.

  • Додайте кілька скибочок авокадо, якщо хочете більше здорових жирів.

  • Якщо не їсте майонез — використайте лише йогурт і додайте трохи оливкової олії та лимонного соку.

Салат із тунцем — це той самий ідеальний баланс між корисним та смачним. Завдяки легкій заправці та свіжим інгредієнтам він не тільки підходить для щоденного меню, а й цілком може стати частиною святкового застілля чи пікніка. А якщо хочете додати до страви візуальної краси — подавайте її на великій тарілці, посипавши зверху зеленню, насінням кунжуту чи гарбузовим насінням.

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