Легкий салат із тунцем: яскравий рецепт / © Credits

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Зміст Інгредієнти Основа Заправка Приготування Поради

Цей салат поєднує у собі хрустку свіжість овочів, ніжність тунця та пікантну, кремову заправку. До того ж його легко адаптувати під свій смак: можна додати варене яйце, авокадо чи навіть квасолю для більшої ситності. На сторінці katherine.nari розповіли про збалансований рецепт цього салату, а також поділилися порадами, як зробити його корисним і цікавим.

Інгредієнти

Основа

Салатний мікс 1–2 жмені

Консервована кукурудза 80–100 г

Свіжий огірок 1 шт.

Тунець у власному соку чи в олії 100 г

Помідор чері 5–6 шт.

Невелика червона цибуля ¼ шт.

Заправка

Густий натуральний йогурт 3 ст. л

Легкий майонез 1 ст. л

Американська гірчиця 1 ч. л

Сіль

Чорний перець

Приготування

Ретельно промийте салат, огірок, помідори та кукурудзу.

Салат порвіть руками чи наріжте, огірок поріжте півколами, помідори — навпіл. Цибулю — тонкими пір’їнками чи кубиками, залежно від смаку. Підготуйте тунець. Злийте рідину з банки. Якщо тунець у власному соку — злегка полийте оливковою олією для смаку. Якщо в олії — просто злийте надлишок. У невеликій мисочці змішайте йогурт, майонез, гірчицю, сіль, перець. Додайте кілька крапель лимонного соку, якщо хочете легшу нотку. У великій мисці поєднайте всі овочі, додайте тунець, полийте заправкою та акуратно перемішайте. Салат найкраще смакує свіжим, коли овочі ще хрусткі, а заправка не встигла стекти на дно.

Поради

Замість кукурудзи можна використати відварену квасолю чи нут — це зробить салат ситнішим.

Додайте кілька скибочок авокадо, якщо хочете більше здорових жирів.

Якщо не їсте майонез — використайте лише йогурт і додайте трохи оливкової олії та лимонного соку.

Салат із тунцем — це той самий ідеальний баланс між корисним та смачним. Завдяки легкій заправці та свіжим інгредієнтам він не тільки підходить для щоденного меню, а й цілком може стати частиною святкового застілля чи пікніка. А якщо хочете додати до страви візуальної краси — подавайте її на великій тарілці, посипавши зверху зеленню, насінням кунжуту чи гарбузовим насінням.