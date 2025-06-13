Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

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В Израиле взлетел самолет «Судного дня», на борту которого может находиться премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Об этом пишут израильские и другие СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24.

По данным медиа, Нетаньяху находился на борту специального авиасудна, известного как самолет «Судного дня», который выполняет функцию командного пункта в условиях потенциальной ядерной угрозы.

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Самолет более 40 минут кружил над Средиземным морем в сопровождении двух истребителей, после чего выключил транспондер. Воздушное пространство над зоной конфликта между Израилем и Ираном полностью закрыто для гражданской авиации.

Полет самолета «Судного дня»

Что известно о самолете «Судного дня»?

Самолет «Судного дня» — это специально модифицированный авиалайнер, созданный для управления государством и армией в чрезвычайных условиях, таких как глобальный кризис или ядерная война. Его официальное название — стратегический командный центр, и он способен оставаться полностью функциональным даже после масштабных атак или катастроф.

Такой самолет оборудован высокотехнологичными системами связи, позволяющими контролировать ход военных операций, поддерживать контакт с союзниками и координировать действия всех ветвей вооруженных сил в критических ситуациях.

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала против Ирана операцию «Восходящий лев» и нанесла превентивный удар по ядерным и военным объектам этой страны. Все потому, что Тегеран приблизился к завершению разработки ядерного оружия. Израиль считает это угрозой для своего существования. В ответ Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников.

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