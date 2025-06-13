В Ізраїлі злетів літак "Судного дня" з Нетаньягу на борту – ЗМІ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

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В Ізраїлі злетів літак «Судного дня», на борту якого може перебувати прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

Про це пишуть ізраїльські та інші ЗМІ з посиланням на сервіс Flightradar24.

За даними медіа, Нетаньягу перебував на борту спеціального авіасудна, відомого як літак «Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

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Літак понад 40 хвилин кружляв над Середземним морем у супроводі двох винищувачів, після чого вимкнув транспондер. Повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном повністю закрито для цивільної авіації.

Політ літака «Судного дня» / © скриншот

Що відомо про літак «Судного дня»?

Літак «Судного дня» — це спеціально модифікований авіалайнер, створений для управління державою та армією у надзвичайних умовах, таких як глобальна криза або ядерна війна. Його офіційна назва — стратегічний командний центр, і він здатен залишатися повністю функціональним навіть після масштабних атак чи катастроф.

Такий літак обладнаний високотехнологічними системами зв’язку, що дозволяють контролювати хід військових операцій, підтримувати контакт з союзниками та координувати дії всіх гілок збройних сил у критичних ситуаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала проти Ірану операцію «Висхідний лев» та завдала превентивного удару по ядерних і військових об’єктах цієї країни. Усе тому, що Тегеран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. Ізраїль вважає це загрозою для свого існування. У відповідь Іран запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників.

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