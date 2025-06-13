ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2632
Час на прочитання
2 хв

В Ізраїлі злетів літак "Судного дня" з Нетаньягу на борту – ЗМІ

В Ізраїлі злетів літак «Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

В Ізраїлі злетів літак «Судного дня», на борту якого може перебувати прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

Про це пишуть ізраїльські та інші ЗМІ з посиланням на сервіс Flightradar24.

За даними медіа, Нетаньягу перебував на борту спеціального авіасудна, відомого як літак «Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

Літак понад 40 хвилин кружляв над Середземним морем у супроводі двох винищувачів, після чого вимкнув транспондер. Повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном повністю закрито для цивільної авіації.

Політ літака «Судного дня» / © скриншот

Політ літака «Судного дня» / © скриншот

Що відомо про літак «Судного дня»?

Літак «Судного дня» — це спеціально модифікований авіалайнер, створений для управління державою та армією у надзвичайних умовах, таких як глобальна криза або ядерна війна. Його офіційна назва — стратегічний командний центр, і він здатен залишатися повністю функціональним навіть після масштабних атак чи катастроф.

Такий літак обладнаний високотехнологічними системами зв’язку, що дозволяють контролювати хід військових операцій, підтримувати контакт з союзниками та координувати дії всіх гілок збройних сил у критичних ситуаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала проти Ірану операцію «Висхідний лев» та завдала превентивного удару по ядерних і військових об’єктах цієї країни. Усе тому, що Тегеран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. Ізраїль вважає це загрозою для свого існування. У відповідь Іран запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie