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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна прокоментувала операцію Ізраїля проти Ірану

Київ наголошує на тому, Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ізраїль.

Ізраїль. / © Associated Press

Україна слідкує за розвитком подій на Близькому Сході на тлі атаки Ізраїля на Іран. Київ закликає до уникнення дестабілізації та запобіганню цивільним жертвам.

Про це йдеться у заяві українського МЗС.

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголошують, що іранський режим підтримує Російську Федерацію у війні проти України та надає Москві озброєння. Зокрема, саме Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.

Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів - Росії, Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо, У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних обʼєктах Ірану. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме багато днів, “щоб усунути цю загрозу“. Він сказав, що Іран має програму розробки ядерної зброї, і стверджував, що він “може виробити ядерну зброю”, якщо її не зупинити.

Ізраїль атакував Іран, завдавши превентивного удару по об’єктах Ірану у межах операції «Висхідний лев». ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, ліквідувавши кількох ключових іранських посадовців.

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