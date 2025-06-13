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Україна прокоментувала операцію Ізраїля проти Ірану
Київ наголошує на тому, Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.
Україна слідкує за розвитком подій на Близькому Сході на тлі атаки Ізраїля на Іран. Київ закликає до уникнення дестабілізації та запобіганню цивільним жертвам.
Про це йдеться у заяві українського МЗС.
"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - йдеться у заяві МЗС.
У відомстві наголошують, що іранський режим підтримує Російську Федерацію у війні проти України та надає Москві озброєння. Зокрема, саме Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.
Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів - Росії, Ірану та Північної Кореї.
Нагадаємо, У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних обʼєктах Ірану. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме багато днів, “щоб усунути цю загрозу“. Він сказав, що Іран має програму розробки ядерної зброї, і стверджував, що він “може виробити ядерну зброю”, якщо її не зупинити.
Ізраїль атакував Іран, завдавши превентивного удару по об’єктах Ірану у межах операції «Висхідний лев». ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, ліквідувавши кількох ключових іранських посадовців.