Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю

Израиль / © Associated Press

Реклама

Рано в субботу в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом в Израиле были слышны сирены и грохот взрывов, возможно, израильских перехватчиков.

Журналисты AP в Тель-Авиве видели, как минимум две иранские ракеты упали на землю, но о жертвах не сообщалось.

Израильские военные заявили о еще одной дальнобойной иранской ракетной атаке и призвали мирных жителей, которых уже поразила первая волна снарядов, искать укрытие. Около трех десятков человек получили ранения от первой волны.

Реклама

Иранское издание Nour News, имеющее тесные связи с военизированной революционной гвардией, сообщило о начале новой волны обстрелов.

На атаку Израиля Иран уже ответил массированным ударом с применением баллистических ракет и беспилотников. Некоторые ракеты поразили цели в израильской столице Тель-Авиве.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану. Атака была ориентирована на главные объекты, связанные с разработкой ядерного орудия в Иране.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ожидают новые удары, если не будет соглашения, пригрозив, что будет хуже, чем они ожидали.

Реклама

Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу и осудил действия Израиля, цинично назвав их нарушающими Устав ООН и международное право. При этом хозяин Кремля выступил с неожиданной инициативой выступить посредником в мирном урегулировании израильско-иранского конфликта.