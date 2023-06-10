Цветы в спальне: какие вазоны нельзя ставить в комнате, где вы спите

Условия, в которых просыпается человек, создают настроение на целый день. Поэтому исходит, что от атмосферы в спальне зависит наш комфорт и самочувствие. Как с помощью цветов сделать спальный интерьер полезным и красивым?

Можно ли спать в комнате, где стоят вазоны с комнатными растениями

Для начала нужно определиться, нужны ли в спальне цветы или вазоны с растениями, и как это сказывается на нашем самочувствии.

Почему нужно поставить цветы в спальню:

научно доказано, что комнатные растения вызывают улыбку и помогают повысить настроение;

цветы могут украсить и освежить интерьер; с их помощью вы можете расставить цветные акценты в комнате;

растения поглощают вредные вещества и выделяют кислород.

Существует и несколько факторов против того, чтобы держать в спальне вазоны с комнатными растениями. В первую очередь, некоторые цветы выделяют ночью углекислый газ, что отрицательно сказывается на здоровье. Не все цветы полезны и с точки зрения фэншуй. К примеру:

искусственные цветы или сухоцветы имеют "мертвую" энергетику;

любые вазоны с иглами и острыми листьями могут провоцировать агрессию;

цветы со слишком яркими бутонами (пионы, розы) повышают либидо супругов, но если один из партнеров недоволен, то может появиться неверность в семье.

Особенно остро вопрос о наличии цветов в интерьере спальни стоит у аллергиков. Если вы хотите украсить дом цветами, но аллергия вам этого не позволяет, садоводы рекомендуют удалять у бутонов тычинки с пыльцой. Не будет аромата, но и аллергенов тоже.

Какие цветы можно держать в спальне: топ-5 растений

Какие цветы можно держать в спальне? / Фото: Pexels

Есть цветы, которые ночью выделяют большое количество кислорода. Именно их следует держать в спальне, чтобы максимально хорошо отдыхать:

Каланхоэ – помогает побороть депрессию, наполняет организм положительной энергией, бодростью. Алоэ помогает устранить статическое электричество, которое впитывает 90% формальдегидов из одного кубометра воздуха и возвращает кислород, а еще сок этого растения можно использовать для обработки ран. Хлорофитум – поглощает микробы, формальдегиды, пары серы, вирусы, пары ацетона и ртути. Также круглосуточно отдает кислород, поэтому воздух становится чистым и увлажненным. Спатифиллум – убивает грибные споры, которые могут находиться в воздухе, поглощает бактерии и пыль с улицы. В народе этот цветок носит название "женское счастье", издавна верили, что незамужняя женщина, которая посадит его в своей спальне, скоро найдет мужчину. Герань помогает дезинфицировать воздух, а также ее запах отпугиваю насекомых, устраняет головную боль, успокаивает нервы.

Есть и другие комнатные растения, которые полезны для человека, но здесь перечислены самые неприхотливые в уходе и благоприятные.

Какие цветы нельзя выбирать для комнаты, где вы спите

Какие цветы нельзя держать в спальне? / Фото: Pexels

Есть определенные комнатные растения, которые лучше держать в любом другом помещении, но не в спальне:

Лилии отличаются очень сильным ароматом, который в большом количестве может даже быть опасным для здоровья.

отличаются очень сильным ароматом, который в большом количестве может даже быть опасным для здоровья. Монстера — этот цветок имеет "слабую" энергетику, поэтому его даже называют в народе "растением-вампиром". Она будет забирать вашу энергию, пока вы спите.

— этот цветок имеет "слабую" энергетику, поэтому его даже называют в народе "растением-вампиром". Она будет забирать вашу энергию, пока вы спите. Хвойные – запах этих растений приятный, но пробуждает аппетит, что вовсе не нужно во время сна.

Наряду с кроватью также запрещено ставить ядовитые растения: олеандр, диффенбахию, кротон, молочай, цикломен, японскую родею. Они не выпускают яд и не могут быть опасны для здоровья, пока их не трогать. Но в эзотерике эти цветы считаются имеющими плохую энергетику, которая отрицательно сказывается на качестве сна.

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