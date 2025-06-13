Трамп обратился к Ирану: "Будет еще хуже"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения. Мол, будет хуже, чем они ожидали.

Об этом американский лидер написал в Сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что давал Тегерану "шанс по шансу" заключить соглашение, но "они просто не смогли".

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"Я сказал им, что это будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или слышали, что Соединенные Штаты производят лучшую и наиболее смертоносную военную технику в мире, намного, и что у Израиля много такой техники, и еще больше будет - и они знают, как ее использовать", - высказался американский лидер.

По его словам, уже нанесено много разрушений. Впрочем, все еще можно остановить следующие жестокие атаки, если Тегеран не пойдет на уговоры.

"Никаких договоренностей – не останется ничего. Просто сделайте это, пока не поздно", – заявил он.

Напомним, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах , которые Израиль нанес против Ирана. По его словам, Иерусалим сообщил Вашингтон, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

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Между тем Дональд Трамп заявил, что знал о том, что Израиль собирается нанести удары по Ирану еще до того, как они состоятся. Кроме того, в последние несколько дней он несколько раз беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Более того, Нетаньяху, похоже, проигнорировал призывы главы Белого дома воздержаться от ударов, начав операцию "Восходящий лев".

Дата публикации 08:48, 13.06.25 Количество просмотров 105 Иран запустил по Израилю более 100 дронов