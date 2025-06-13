Иран нанес удар по Израилю: что известно о последствиях

Израиль / © Associated Press

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Иран осуществил массированный запуск десятков баллистических ракет по территории Израиля.

Об этом сообщает timesofisrael со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильское издание Haaretz со ссылкой на службы экстренной помощи сообщает, что в результате ударов по Тель-Авиву по меньшей мере 15 человек получили ранения, один из них — в состоянии средней тяжести.

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Местные СМИ публикуют фото и видео, на которых видны тучи дыма над жилыми кварталами Тель-Авива.

Дата публикации 21:47, 13.06.25 Количество просмотров 212 Столбы дыма над Тель-Авивом после ракетных обстрелов - последствия атаки Ирана на Израиль

По их информации, один из иранских ракетных ударов произошел по штаб-квартире армии Израиля в Тель-Авиве.

Также, по информации СМИ, взрывы прогремели и в Иерусалиме.

По данным Clash Report, Иран утверждает, что его силы уничтожили два израильских истребителя F-35, а также «большое количество беспилотников».

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В то же время спикер израильских военных Авихай Адраи отрицает сообщение о том, что Иран сбил израильский самолет и захватил пилота.

«Иранские СМИ врут», – написал Адрае в сообщении в социальных сетях.

Иран утверждает, что выпустил более 300 ракет, приступив к масштабной контратаке. Эта операция получила официальное название «Правдивое обещание 3».

Иран совершает авиаудары по территории, где расположен ядерный реактор в Димоне. По данным мониторинговых каналов, третья волна баллистических ракет уже на подлете к Израилю.

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Дата публикации 21:47, 13.06.25 Количество просмотров 117 Ракетная атака Ирана: дым над Тель-Авивом после массированного обстрела

Напомним, Израиль готов начать военную операцию против Ирана в случае отказа Тегерана ограничить свою ядерную программу. Об этом сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и Израиле.

И уже в ночь на 13 июня эти намерения стали реальностью — израильские истребители нанесли мощный авиаудар по целям в Иране. Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, в связи с операцией в стране введено чрезвычайное положение.

По официальному сообщению Армии обороны Израиля, была начата комбинированная превентивная операция, направленная как на иранскую ядерную программу, так и на ответ на постоянную агрессию со стороны Ирана. В первой фазе атаки десятки боевых самолетов ударили по стратегическим и военным объектам, в том числе связанным с разработкой ядерного оружия.

В результате операции были ликвидированы несколько иранских чиновников, в частности, командующий Корпусом стражей исламской революции генерала Хоссейн Салами, а также ведущие ученые: президент Исламского университета «Азад» Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

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Иранские власти отреагировали на действия Израиля, заявив о намерении дать «жесткий ответ», сообщало агентство Reuters.