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Іран завдав удару по Ізраїлю: що відомо про наслідки
По всьому Ізраїлю оголошено тривогу.
Іран здійснив масований запуск десятків балістичних ракет по території Ізраїлю.
Про це повідомляє timesofisrael з посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Попередньо, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги Magen David Adom, інформації про постраждалих наразі не надходило.
Місцеві ЗМІ публікують фото і відео, на яких видно хмари диму над житловими кварталами Тель-Авіва.
За їх інформацією один з іранських ракетних ударів припав на штаб-квартиру армії Ізраїлю у Тель-Авіві.
Також за інформацією ЗМІ, вибухи пролуналі і в Єрусалимі.
За даними Clash Report, Іран стверджує, що його сили знищили два ізраїльські винищувачі F-35, а також «велику кількість безпілотників».
У відповідь на дії Ізраїлю Іран випустив понад 300 ракет, розпочавши масштабну контратаку.
Ця операція отримала офіційну назву «Правдива обіцянка 3».
Нагадаємо, Ізраїль був готовий розпочати військову операцію проти Ірану у разі відмови Тегерана обмежити свою ядерну програму. Про це повідомляв The Wall Street Journal з посиланням на джерела у США та Ізраїлі.
І вже в ніч проти 13 червня ці наміри стали реальністю — ізраїльські винищувачі завдали потужного авіаудару по цілях в Ірані. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, у зв’язку з операцією в країні запроваджено надзвичайний стан.
За офіційним повідомленням Армії оборони Ізраїлю, було розпочато комбіновану превентивну операцію, спрямовану як на іранську ядерну програму, так і на відповідь на постійну агресію з боку Ірану. У першій фазі атаки десятки бойових літаків вдарили по стратегічних та військових об’єктах, у тому числі пов’язаних з розробкою ядерної зброї.
Внаслідок операції було ліквідовано кілька іранських високопосадовців. Зокрема, командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Хоссейна Саламі, а також провідних науковців: президента Ісламського університету «Азад» Мохаммада Мехді Техранчі та колишнього очільника Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі.
Іранська влада відреагувала на дії Ізраїлю, заявивши про намір дати «жорстку відповідь», повідомляло агентство Reuters.