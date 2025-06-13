Іран завдав удару по Ізраїлю: що відомо про наслідки

Ізраїль / © Associated Press

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Іран здійснив масований запуск десятків балістичних ракет по території Ізраїлю.

Про це повідомляє timesofisrael з посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Попередньо, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги Magen David Adom, інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Місцеві ЗМІ публікують фото і відео, на яких видно хмари диму над житловими кварталами Тель-Авіва.

Дата публікації 21:47, 13.06.25 Кількість переглядів 10 Стовпи диму над Тель-Авівом після ракетного обстрілу — наслідки атаки Ірану на Ізраїль

За їх інформацією один з іранських ракетних ударів припав на штаб-квартиру армії Ізраїлю у Тель-Авіві.

Також за інформацією ЗМІ, вибухи пролуналі і в Єрусалимі.

За даними Clash Report, Іран стверджує, що його сили знищили два ізраїльські винищувачі F-35, а також «велику кількість безпілотників».

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У відповідь на дії Ізраїлю Іран випустив понад 300 ракет, розпочавши масштабну контратаку.

Ця операція отримала офіційну назву «Правдива обіцянка 3».

Дата публікації 21:47, 13.06.25 Кількість переглядів 3 Ракетна атака Ірану: дим над Тель-Авівом після масованого обстрілу

Нагадаємо, Ізраїль був готовий розпочати військову операцію проти Ірану у разі відмови Тегерана обмежити свою ядерну програму. Про це повідомляв The Wall Street Journal з посиланням на джерела у США та Ізраїлі.

І вже в ніч проти 13 червня ці наміри стали реальністю — ізраїльські винищувачі завдали потужного авіаудару по цілях в Ірані. Як заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, у зв’язку з операцією в країні запроваджено надзвичайний стан.

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За офіційним повідомленням Армії оборони Ізраїлю, було розпочато комбіновану превентивну операцію, спрямовану як на іранську ядерну програму, так і на відповідь на постійну агресію з боку Ірану. У першій фазі атаки десятки бойових літаків вдарили по стратегічних та військових об’єктах, у тому числі пов’язаних з розробкою ядерної зброї.

Внаслідок операції було ліквідовано кілька іранських високопосадовців. Зокрема, командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Хоссейна Саламі, а також провідних науковців: президента Ісламського університету «Азад» Мохаммада Мехді Техранчі та колишнього очільника Організації з атомної енергії Ірану Ферейдуна Аббасі.

Іранська влада відреагувала на дії Ізраїлю, заявивши про намір дати «жорстку відповідь», повідомляло агентство Reuters.