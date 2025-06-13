В Ірані стався витік радіації всередині ядерного об’єкта: в МАГАТЕ оцінили загрозу

МАГАТЕ підтвердило витік раціації на одному з ядерних об’єктів в Ірані

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На іранському ядерному об’єкті в Натанзі виявлено радіоактивне забруднення, проте його сліди не зафіксовані за межами майданчика, що свідчить про локалізований характер інциденту. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтверджує, що цей ядерний об’єкт був серед цілей останніх ізраїльських атак, і уважно стежить за ситуацією.

Про це в мережі X повідомило МАГАТЕ з посиланням на слова свого генерального директора Рафаеля Гроссі та Tehran Times, посилаючись на Організацію атомної енергії Ірану.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що рівні радіації за межами об’єкта в Натанзі залишилися незмінними.

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«Радіаційний фон за межами об’єкта в Натанзі залишився без змін. Тип радіоактивного забруднення, присутній всередині об’єкта, переважно альфа-частинки, може бути контрольований за допомогою відповідних захисних заходів», — зазначив Гроссі.

За результатами подальших контактів з іранською владою Гроссі також підтвердив, що завод зі збагачення палива у Фордо та ядерний об’єкт в Ісфахані не постраждали. Окрім того, іранська влада повідомила МАГАТЕ, що атомна електростанція в Бушері не була ціллю атаки і там не спостерігалося підвищення рівня радіації.

МАГАТЕ продовжує підтримувати зв’язок з іранською владою та інспекторами агентства, які перебувають у країні, щоб ретельно моніторити ситуацію, яка викликає глибоке занепокоєння.

Нагадаємо, в МАГАТЕ попередили про ризик ядерної катастрофи в Україні через масовані обстріли. Рафаель Гроссі заявив, що загроза витоку радіації залишається реальною, адже кількість атак і повітряних тривог постійно зростає.

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