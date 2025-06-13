Конфлікт між Ізраїлем та Іраном / © ТСН.ua

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Іран планує «дати жорстку відповідь» на атаку Ізраїлю, здійснену у ніч проти 13 червня проти ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в іранських силових структурах.

«Відповідь на ізраїльську атаку буде жорсткою та рішучою», — заявив посадовець.

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У відповідь на запитання про те, чи буде відповідь Ірану негайною, він сказав, що деталі відповіді «обговорюються на найвищому рівні».

Нагадаємо, 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану у відповідь на тяглу агресію проти Ізраїлю. Десятки військових літаків завершили перший етап операції «Висхідний лев», до якого увійшли удари по десятках військових цілей, включно з ядерними цілями у різних районах Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме стільки, скільки потрібно, щоб усунути ядерну загрозу. Політик пояснив — Іран стверджував, що «може виробити ядерну зброю», а це, за словами, прем’єра, «явна та безпосередня загроза самому існуванню Ізраїлю». Нетаньягу зазначив, що тирани Тегерана протягом десятиліть відкрито закликали до знищення Ізраїлю.