День ангела 13 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 червня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 13 червня

13 червня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Данила, Дмитра, Івана, Олександра, Саву, Якова, Антоніну, Ганну, Олександру, Пелагею.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві цілеспрямований, рішучий. В дорослому віці стає оптимістичним, душею будь-якої компанії.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог мій суддя”. В дитинстві стриманий, емоційний. В дорослому віці стає флегматичним, вороже налаштований до хитрощів і маніпуляцій.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає комунікабельним, вольовим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим, хорошим сім’янином.

Сава — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “мудрець”. В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає врівноваженим, прагне до тиші.

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Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає люб’язним, красномовним.

Антоніна — латинське ім’я, перекладається як “з роду Антоніїв”. В дитинстві добродушна, довірлива. В дорослому віці стає чуйною, володіє дивовижною інтуїцією.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “блага”. В дитинстві охайна, вихована. В дорослому віці стає доброю, справедливою.

Олександра — давньогрецьке походження, означає “захисниця”. В дитинстві харизматична, розумна. В дорослому віці стає енергійною, щирою.

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Пелагея — давньогрецьке ім’я, перекладається як “морська”. В дитинстві чуйна, весела. В дорослому віці стає вільною і незалежною.

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і ведучи по життю світлим шляхом. Бажаю миру в душі, радості в серці і безмежного добробуту!

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Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твої дні будуть наповнені щастям і любов’ю, а ангел-охоронець завжди підказує правильні рішення і допомагає долати всі труднощі. Здоров’я, тепла і натхнення!

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Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує світло і добро, а ангел-охоронець надійно захищає від будь-яких негараздів. Бажаю здійснення найзаповітніших мрій і гармонії в серці.

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З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у кожну мить, підтримує і надихає на добрі справи. Бажаю щирої радості, міцного здоров’я і тепла у родині!

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Вітаю тебе з днем ангела! Нехай кожен новий день приносить світло і благословення, а ангел-охоронець допомагає йти життєвим шляхом з вірою та надією. Будь завжди щасливим і коханим!