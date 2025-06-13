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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3469
Час на прочитання
1 хв

Зеленський розповів, як сприймає критику Трампа

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що адекватно сприймає критику американського колеги Дональда Трампа. Це нормально, якщо наблизить Україну до закінчення війни.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

“Я цілком нормально сприйму все, якщо це наблизить нас до кінця війни. Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати”, - наголосив він.

За словами Зеленського, попри добрі слова лідера США про президента-диктатора РФ - Трамп розгледів Путіна наскрізь.

“Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу”, - висловився глава держави.

Водночас президент залишається непохитним у своєму переконанні, що Путін розуміє лише силу, а США мають її. З його слів, історично для Трампа не може бути нічого важливішого, ніж відновлення миру у світі.

Дата публікації
Кількість переглядів
3469
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