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Зеленський розповів, як сприймає критику Трампа
Президент України Володимир Зеленський заявив, що адекватно сприймає критику американського колеги Дональда Трампа. Це нормально, якщо наблизить Україну до закінчення війни.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
“Я цілком нормально сприйму все, якщо це наблизить нас до кінця війни. Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати”, - наголосив він.
За словами Зеленського, попри добрі слова лідера США про президента-диктатора РФ - Трамп розгледів Путіна наскрізь.
“Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу”, - висловився глава держави.
Водночас президент залишається непохитним у своєму переконанні, що Путін розуміє лише силу, а США мають її. З його слів, історично для Трампа не може бути нічого важливішого, ніж відновлення миру у світі.