Трамп обурився, що ненавидять Путіна, але люблять Німеччину

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Сьогодні агресорку Росію сьогодні всі ненавидять, але вона була союзником США у Другій світовій війні та зазнала колосальних втрат - втратила понад 51 млн людей.

Про це американський президент Дональд Трамп розповів на пресконференції в Білому домі.

Трамп сказав, мовляв, неодноразово піднімав цю тему під час розмов із світовими лідерами.

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"Я спитав у Макрона: що ви робите? А він каже: ми святкуємо перемогу у Другій світовій. Я запитав: вашу перемогу? Розкажи мені про це", - висловився він.

Очільник Білого дому також пригадав, як зателефонував іншим світовим лідерам і вийшов на диктатора РФ Володимира Путіна. “Фюрер”, за словами Трампа, висловив претензії щодо ставлення до Росії як до ворога.

"А потім я зателефонував комусь іще, і мені довелося поговорити з президентом Путіним у той час. Він втратив 51 мільйон людей, він воював. Росія воювала. Цікаво, чи не так? Він воював із нами у Другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія – з ними все гаразд", – розповів Трамп.

За словами президента США, нібито ситуація виглядає несправедливою і суперечливою. Мовляв, всі ненавидять Росію, але люблять Німеччину і Японію. Трамп також констатував, що Штати фактично не відзначають перемоги - хоч і відіграли ключову роль у двох світових війнах.

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"Я сказав: ми перемогли у Першій і Другій світовій війні. А ми – єдина країна, яка цього не святкує. Усі святкують – Франція, Велика Британія, навіть Німеччина. А ми – ні. Я кажу: можливо, нам теж варто святкувати", – заявив Трамп.

Як повідомлялося, американський лідер заявив, що президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну байдуже на втрати Росії під час війни в Україні. Хоч Москва щотижня втрачає близько п’яти тисяч солдатів.

Зауважимо, втрати РФ у війні перевалили за мільйон. Станом на 13 червня вони становлять 1 001 560 вбитими і пораненими. Зокрема, за минулу добу ліквідовано 1140 окупантів.

Дата публікації 13:48, 09.06.25 Кількість переглядів 91 Справи проти Росії і Путіна зависли через скандали в Міжнародному кримінальному суді! Що ж буде далі?