Трамп “почав думати”, що Путіну байдуже на втрати

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну байдуже на втрати Росії під час війни в Україні. Хоч Москва щотижня втрачає близько п’яти тисяч солдатів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю ведучій Міранді Девайн.

Журналістка запитала, які має "козирі" Вашингтон, щоб змусити Росію та Україну закінчити війну. Трамп заявив, мовляв, Москва "втрачає по 5 тисяч військових щотижня". На це, наголосила Девайн, диктатору РФ байдуже.

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"Можливо, йому (Путіну, - ред.) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - наголосив американський лідер.

За словами Трампа, між Києвом і Москвою нібито було досягнуто певного прогресу. Втім, потім "бомбили те, що не мали бомбити". Нібито це, наголосив президент США, і стало "кінцем прогресу".

Зауважимо, станом на 12 червня втрати РФ у війні перевалили за мільйон і становлять 1 000 340 вбитими і пораненими. Зокрема, за минулу добу ліквідовано 1140 окупантів.

Нагадаємо, аід час зустрічі в Білому домі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент США порівняв війну в Україні з “двома маленькими дітьми, що б’ються як божевільні в парку”. Трамп висловився, мовляв, “іноді краще дати їм побитися ще трохи, а потім уже розтягувати". За словами очільника Білого дому, саме таку аналогію він також озвучив очільнику Кремля Владіміру Путіну під час їхньої телефонної розмови.

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Дата публікації 16:11, 06.06.25 Кількість переглядів 46 Маск vs Трамп: брудні звинувачення, відмивання бюджету, наркотики та секс-скандал