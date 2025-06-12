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- Війна
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Втрати РФ у війні перевалили за мільйон: Генштаб оновив дані
Росіяни активно втрачають техніку. За добу знищено ще шість танків та майже пів сотні артсистем.
Станом на ранок 12 червня знищено 1 000 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 1 000 340 (+1140) осіб,
танків ‒ 10933 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,
артилерійських систем – 29063 (+47) од,
РСЗВ – 1413 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1184 (+1) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,
спеціальна техніка ‒ 3914 (+0)
Нагадаємо, вночі проти 9 червня українські військові атакували аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області Росії - звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями “Кинджалів”. Там були уражені два ворожі військові літаки.