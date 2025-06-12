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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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859
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Втрати РФ у війні перевалили за мільйон: Генштаб оновив дані

Росіяни активно втрачають техніку. За добу знищено ще шість танків та майже пів сотні артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати армії РФ.

Втрати армії РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 12 червня знищено 1 000 340 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 1 000 340 (+1140) осіб,

  • танків ‒ 10933 (+6) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,

  • артилерійських систем – 29063 (+47) од,

  • РСЗВ – 1413 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1184 (+1) од,

  • літаків – 416 (+0) од,

  • гелікоптерів – 337 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),

  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0)

Нагадаємо, вночі проти 9 червня українські військові атакували аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області Росії - звідки злітають винищувачі МіГ-31К, що є носіями “Кинджалів”. Там були уражені два ворожі військові літаки.

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