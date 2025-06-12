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Українців очікує сильна магнітна буря: як себе вберегти
Метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання, варто звернути увагу на самопочуття.
У середу, 11 червня, буде сонячна активність з К-індексом 4.7 Це червоний рівень, що відповідає потужним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
Практично увесь червень Землю штормить. Фахівці фіксують високу активність Сонця червоного рівня. Від початку місяця лише 6 червня активність опускалася до жовтого рівня - К-індексу 3.7.
Прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години
Зауважимо, за даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у червні очікується кілька магнітних бур - на початку, в середині та наприкінці місяця.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.
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