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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
388
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Українців очікує сильна магнітна буря: як себе вберегти

Метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання, варто звернути увагу на самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 11 червня, буде сонячна активність з К-індексом 4.7 Це червоний рівень, що відповідає потужним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Практично увесь червень Землю штормить. Фахівці фіксують високу активність Сонця червоного рівня. Від початку місяця лише 6 червня активність опускалася до жовтого рівня - К-індексу 3.7.

Прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години

Зауважимо, за даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у червні очікується кілька магнітних бур - на початку, в середині та наприкінці місяця.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Нагадаємо, ми писали про те, чим снідати жінкам за 50 років, щоб залишатися молодими і здоровими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
388
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