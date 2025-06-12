Українців очікує сильна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

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У середу, 11 червня, буде сонячна активність з К-індексом 4.7 Це червоний рівень, що відповідає потужним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Практично увесь червень Землю штормить. Фахівці фіксують високу активність Сонця червоного рівня. Від початку місяця лише 6 червня активність опускалася до жовтого рівня - К-індексу 3.7.

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Прогноз може змінитися до кінця доби, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години

Зауважимо, за даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у червні очікується кілька магнітних бур - на початку, в середині та наприкінці місяця.

Як зменшити вплив магнітних бур:

пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

нормалізуйте сон:

намагайтеся менше нервувати.

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