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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Украинцев ожидает сильная магнитная буря: как себя уберечь

Метеозависимым людям и имеющим хронические заболевания следует обратить внимание на самочувствие.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Украинцев ожидает сильная магнитная буря: как себя уберечь

© Associated Press

В среду, 11 июня, будет солнечная активность с К-индексом 4.7 Это красный уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Практически весь июнь Землю штормит. Специалисты фиксируют высокую активность Солнца красного уровня. С начала месяца только 6 июня активность опускалась до желтого уровня – К-индексу 3.7.

Прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа

Заметим, по данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидается несколько магнитных бурь – в начале, середине и конце месяца.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Напомним, мы писали о том, чем завтракать женщинам за 50 лет, чтобы оставаться молодыми и здоровыми.

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Дата публикации
Количество просмотров
388
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