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Украинцев ожидает сильная магнитная буря: как себя уберечь
Метеозависимым людям и имеющим хронические заболевания следует обратить внимание на самочувствие.
В среду, 11 июня, будет солнечная активность с К-индексом 4.7 Это красный уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.
Об этом сообщает meteoagent.
Практически весь июнь Землю штормит. Специалисты фиксируют высокую активность Солнца красного уровня. С начала месяца только 6 июня активность опускалась до желтого уровня – К-индексу 3.7.
Прогноз может измениться к концу суток, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа
Заметим, по данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидается несколько магнитных бурь – в начале, середине и конце месяца.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.
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