Церковный праздник 12 июня / © Unsplash

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Завтра, 12 июня, в православном календаре день памяти святых преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. Онуфрий родился в Египте и уже с ранних лет стремился к одиночеству и духовному развитию. Он получил монашеский постриг в одном из монастырей, но стремился к более совершенному образу жизни. Поэтому пошел жить в пустыню без поддержки извне. Там он провел в посте и молитве 60 лет.

Преподобного обнаружил другой сподвижник, преподобный Пафнутий, странствовавший по пустыне по благословению Божию. Старец рассказал Пафнутию о своей жизни, а на следующий день почил в мире. Пафнутий похоронил его тело, а позже рассказал о духовных откровениях, услышанных от преподобного.

Петр Афонский является одним из первых и уважаемых отшельников горы Афон. Именно он положил начало здесь монашеской жизни. Святой родился в семье византийской знати, молодые годы провел на службе. Попал в плен к сарацинам, из которого чудом бежал с помощью святителя Николая Чудотворца.

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После освобождения из плена он обратился к папе Римскому, чтобы тот постриг его в монахи. Впоследствии, оставив все земные заботы, поселился на святой горе Афон, где безмолвно постился и молился в течение 50 лет. К концу своей жизни после полученного откровения Петр принял к себе еще одного монаха, которому открыл все подробности своей подвижнической жизни.

Приметы 12 июня

Народные приметы 12 июня / © unsplash.com

Многие росы в этот день — к большому урожаю.

Утром увидеть радугу до длительных дождей.

Сильный ветер — ждите бурный июль.

Что завтра нельзя делать

Очень важно 12 июня воздержаться от носки одежды черного цвета, иначе вы можете отогнать от себя положительные моменты жизни. Также не следует отдавать соль — с ней отдадите собственное благополучие.

Что можно делать завтра

По народным поверьям, это благоприятный день для рыбалки. После этого обязательно варят уху, символически указывающую на связь человека и природы. Вкушая последнюю ложку блюда, нужно загадать желание, которое, по приметам, непременно сбудется.