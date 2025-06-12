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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
206
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 12 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Виноградная гроздь

Виноградная гроздь / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов — они будут успешными.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: золотой — символизирует свет, мудрость, успех.

Счастливые камни дня: циркон, вороний и ястребиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей — слишком велика вероятность подхватить инфекционное заболевание

Питание дня: желательно исключить тяжелую пищу — прежде всего мясо.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами, но особенно рекомендуется ухаживать за виноградом.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой — она лишит человека уверенности в себе.

Цитата дня: «Счастье — это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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