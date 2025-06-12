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- Астрология
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Астрологический прогноз на 12 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов — они будут успешными.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: золотой — символизирует свет, мудрость, успех.
Счастливые камни дня: циркон, вороний и ястребиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей — слишком велика вероятность подхватить инфекционное заболевание
Питание дня: желательно исключить тяжелую пищу — прежде всего мясо.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами, но особенно рекомендуется ухаживать за виноградом.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи — вещие, они сбываются через три дня.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой — она лишит человека уверенности в себе.
Цитата дня: «Счастье — это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).
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