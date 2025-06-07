Лунные ритуалы на каждый день недели 9-15 июня

Луна / © Credits

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Впрочем, ничего запредельного в них, скорее всего, нет, они – влияние на нас сил природы и нашего собственного подсознания, которое часто дает очень дельные советы и своевременные подсказки, которые помогают справиться с любыми жизненными обстоятельствами. Какие ритулаы астрологи советуют проводить нам в это время – с 9 по 15 июня?

Понедельник 9 июня

День, когда можно проводить ритуалы, связанные с очищением пространство влкруг нас – прежде всего, своего жилья. Для этого можно использовать магическую силу огня или воды – считается, что они лучше всего избавляет жилище от застоявшейся негативной энергии, которая препятствует счастливой – во всех отношениях – жизни.

Вторник 10 июня

По мнению тибетских астрологов, полнолуние предназначено для медитации, лучшим сопровождением для которой должна стать тишина, несущая покой и умиротворение.

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Среда 11 июня

«Ритуал омовения», являющийся главным в этот день, позволяет избавиться от всего, что мешает нам жить полноценно и счастливо. Можно, например, очистить голову, изгнав из нее негативные мысли, вредительские установки и блоки. Ля этого нужно налить в таз чистой воды и «зарядить» ее, три раза проведя круг правой рукой по часовой стрелке, а затем очертив три креста. Намылив голову, ее надо массировать по отношению к темени, а затем ополоснуть водой из таза, представив себе, что воду уходит вся «ментальная» грязь –Луна, которая начинает убывать с этого дня, заберет ее с собой. Использованную воду нужно вылить в унитаз.

Четверг 12 июня

День, когда организм ощущает избыток сексуальной энергии, которая – если ее не сублимировать – может нанести вред организму, как на физическом, так и на моральном уровне. Лучше всего в этом помогают известные с детства физические упражнения – «Березка» и «Кошечка», причем выполнять их нужно одно за другим. Они позволят изогнуть позвоночник в разные – противоположные друг другу – стороны, наполнив свой организм ощущением блаженства.

Пятница-суббота 13-14 июня

18 лунный день, который продлится двое календарных дней, время для ритуала «очищения внешних и внутренних зеркал». Для начала принять за аксиому тот факт, что человек представляет собой систему зачеркал, которые отражают его внешний и внутренний мир. Чтобы их очистить, необходимо представить себя внутри зеркальной колбы и обратить – разумеется, мысленно – внимание на их состояние. Если на них есть потеки, грязь и повреждения, нужно помыть, почистить и отполировать пострадавшие места. Если делать этот ритуал постоянно, можно избавиться от многих жизненных проблем.

Воскресенье 15 июня

Ритуал, который можно проводить в этот день, позволяет избавиться от неприятных нам людей. Все, что нужно для него - это представить, что прямо из пупка «растет» толсты витой жгут, к которому цепляются те, кто троллит, обижает и оскорбляет вас. Все что от нас требуется – отрубить и поджечь отпавший кусок жгута, а свой конец завязать узлом, направить обратно в пупок и положить на это место сначала правую, а затем левую руку. Посидев таким образом несколько минут, можно отпускать руки – неприятные люди перестанут нам досаждать.

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