Обстрел Харькова: власти рассказали о последствиях

Мэр Хаоркова Игорь Терехов

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В ночь на 12 июня Харьков подвергся очередному массированному обстрелу, в результате которого пострадали по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, враг нанес 12 ударов по разным районам города, среди которых жилые дома, детский сад и объекты инфраструктуры.

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"Двое пострадавших на Салтовке - девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс", - сообщил Терехов.

Подтвержден прилет в крышу многоэтажки в Салтовском районе – пострадавших нет. Также там зафиксирован удар по фитнес-клубу.

Всего в Салтовском районе уже 11 пострадавших.

В Шевченковском районе подтвержден удар по территории детского сада, расположенного во дворе многоэтажек. Последствия уточняются.

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Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что перед пострадавшим 2-летний ребенок.

«2-летний ребенок, 17-летняя девушка и 57-летний мужчина пострадали из-за вражеского удара в Салтовском районе Харькова. Также среди пострадавших 76-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они получили острую реакцию на стресс», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 12 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что ночью 11 июня армия РФ ударила по обычным домам Харькова .

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