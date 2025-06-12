Обстріл Харкова: влада розповіла про наслідки

Мер Хаоркова Ігор Терехов

Реклама

У ніч проти 12 червня Харків зазнав чергового масованого обстрілу, внаслідок якого постраждали щонайменше 11 людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ворог завдав 12 ударів по різних районах міста, серед яких житлові будинки, дитячий садок та об’єкти інфраструктури.

Реклама

«Двоє постраждалих на Салтівці — дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють», — повідомив Терехов.

Підтверджено приліт у дах багатоповерхівки у Салтівському районі — постраждалих немає. Також там зафіксовано удар по фітнес-клубу.

Усього в Салтівському районі вже 11 постраждалих.

В Шевченківському районі підтверджено удар по території дитячого садочка, що розташований у дворі багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.

Реклама

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що перед постраждалих 2-річна дитина.

«2-річна дитина, 17-річна дівчина та 57-річний чоловік постраждали через ворожий удар у Салтівському районі Харкова. Також серед постраждалих 76-річний чоловік та 76-річна жінка. Вони отримали гостру реакцію на стрес», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 12 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що вночі 11 червня армія РФ вдарила по звичайних будинках Харкова.

Реклама