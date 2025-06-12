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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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53
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Просування військ РФ на Сумщині сповільнюється: експерт назвав причини

Російські війська кілька діб не просуваються на Сумщині — ймовірно, через інженерні укріплення ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

В останні кілька діб просування російських військ на Сумщині призупинилося. На думку військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, окупанти зіштовхнулися з потужними інженерними фортифікаційними спорудами, зведеними українськими силами на відстані 8–10 км від державного кордону.

Про це він заявив в етері Еспресо.

«Маю припущення, що вони вперлись у наші інженерні фортифікаційні споруди, які побудовані на лінії у 8–10 км від держкордону. Зараз вештаються там, намагаючись зламати наш спротив», — пояснив Селезньов.

Він також зазначив, що РФ улітку, ймовірно, намагатиметься створити так звану «буферну зону» на території Сумщини.

«У разі успіху, ворог буде переносити ці процеси у Чернігівську та Харківську області. Маю сумніви щодо цього, бо 50 тис. війська надто замало для реалізації такої амбітної цілі», — зауважив експерт.

Водночас він наголосив, що українські сили також активно діють:

«Українські сили не пасуть задніх, а проводять певні операції на території російського прикордоння, зокрема у населеному пункті Тьоткіно. Найближчі тижні будуть красномовними в плані того, на що спроможний ворог», — заявив експерт.

На думку Селезньова, у літній період головним напрямком зосередження зусиль РФ залишиться Донеччина.

«Тут його намагання зайти на територію Дніпропетровської області — це лише похідне від процесів, які відбуваються на захід та південний захід від Покровська. По факту, РФ намагається сформувати лещата оперативного оточення Покровсько-Мирноградської міської агломерації», — заявив він.

За словами експерта, російські війська намагаються охопити українське угруповання навколо Мирнограда з двох боків.

«З заходу вони діють на межі Дніпропетровської та Донецької областей, а зі сходу намагаються охопити широким охватом наше угруповання, яке захищає Мирноград. Також це угруповання формує ударний плацдарм з південного заходу, щоб атакувати Костянтинівку», — додав він.

Селезньов прогнозує, що Росія спробує атакувати ключові міста Донеччини.

«Ворог влітку буде максимально залучати сили та засоби, щоб атакувати міську агломерацію на Донеччині — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Динаміка боїв і в районі Часового Яру та Лиману є абсолютно красномовною», — підсумував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що російське просування в Сумській області є зворотним ефектом операції Сил оборони у Курській області.

Ми раніше інформували, що Росія реалізовує операцію на півночі України відповідно до планів, які були розроблені ще рік тому.

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