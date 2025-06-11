Просування РФ вглиб Сумщини: що могло його спричинити

Сумська область / © Новинарня

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Російське просування в Сумській області є зворотним ефектом операції Сил оборони у Курській області. Ці ризики слід було розуміти, коли планувалися наші дії на Курщині.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив нардеп, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Відбулося те, що не планувалося. Ніхто не планував, що зараз відійдуть (ЗСУ з Курщини — ред.), і противник буде просуватися. Це вирішило поле бою. Якби була можливість утримувати поле бою в напрямку Курська, ми б утримували, але, на жаль, не змогли», — каже Костенко.

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За його словами, просування російських окупантів вглиб Сумщини — це ті ризики, які ми мали розуміти при плануванні Курської операції.

«Ми розраховували тримати оборону (на Курщині — ред). Але десь командування помилилося, і ми отримали зворотний ефект цієї операції. Це ті ризики, які ми мали розуміти, коли її розпочинали — якщо противник нас витіснить, він буде атакувати цей напрямок», — наголосив він.

Костенко додав, що Росія планувала перекинути свої війська з Курщини на Покровський напрямок, проте рішення про наступ на Сумщину, за його словами, було ухвалено «на ходу».

Він стверджує, що згідно з розвідувальними даними, які має українська сторона, Росія планувала перекинути свої війська з Курщини на Покровський напрямок.

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«Але потім додали підрозділи морської піхоти й розпочали наступ на Сумщині. Можливо, вони побачили військову та політичну перспективу, щоб зробити „дзеркальні заходи“ у цій зоні. Рішення було прийнято „на ходу“, адже був наказ про перекидання підрозділів на Покровський напрямок», — завершив Костенко.

Нагадаємо, РФ продовжує активний наступ на території Сумської області. Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. Сил для прориву до Сум росіяни не мають.

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співробітництва Дмитра Жмайла операція росіян на Сумщині має кілька цілей. Крім інформаційної та військової, також терор мирного населення.

«Практична терористична мета, якої вони хочуть досягти, — максимально наблизитися до Хотині, Нової Січі та інших населених пунктів на півдні, розгорнути там артилерію, операторів FPV-дронів для того, щоб тероризувати місто Суми, мешканців, знищувати цивільну інфраструктуру», — завершив він.

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