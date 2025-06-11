Продвижение РФ вглубь Сумщины: что могло его вызвать

Сумская область / © Новинарня

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Российское продвижение в Сумской области - обратный эффект операции Сил обороны в Курской области. Эти риски следовало понимать, когда планировались наши действия на Курщине.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Случилось то, что не планировалось. Никто не планировал, что сейчас уйдут (ВСУ с Курщины — ред.), и противник будет продвигаться. Это решило поле боя. Если бы была возможность удерживать поле боя в направлении Курска, мы бы удерживали, но, к сожалению, не смогли», – говорит Костенко.

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По его словам, продвижение российских окупантов вглубь Сумщины — это те риски, которые мы должны понимать при планировании Курской операции.

«Мы рассчитывали держать оборону (на Курщине – ред). Но где командование ошиблось, и мы получили обратный эффект этой операции. Это те риски, которые мы должны понимать, когда ее начинали – если противник нас вытеснит, он будет атаковать это направление», – подчеркнул он.

Костенко добавил, что Россия планировала перебросить свои войска с Курщины на Покровское направление, однако решение о наступлении на Сумщину, по его словам, было принято "на ходу".

Он утверждает, что согласно разведывательным данным, которые есть у украинской стороны, Россия планировала перебросить свои войска с Курщины на Покровское направление.

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«Но потом добавили подразделения морской пехоты и начали наступление в Сумской области. Возможно, они увидели военную и политическую перспективу, чтобы предпринять „зеркальные мероприятия“ в этой зоне. Решение было принято "на ходу", ведь был приказ о переброске подразделений на Покровское направление», - заключил Костенко.

Напомним, РФ продолжает активное наступление на территории Сумской области . оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. Сил для прорыва в Сумы у россиян нет.

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, операция россиян на Сумщине имеет несколько целей. Кроме информационной и военной, также террор мирного населения.

"Практическая террористическая цель, которой они хотят достичь, - максимально приблизиться к Хотыни, Новой Сечи и другим населенным пунктам на юге, развернуть там артиллерию, операторов FPV-дронов для того, чтобы терроризировать город Сумы, жителей, уничтожать гражданскую инфраструктуру", - заключил он.

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