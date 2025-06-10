Чи зможе Росія окупувати Суми: експерт відповів

ЗСУ на фронті

Реклама

Ситуація на Сумському напрямку залишається напруженою, однак повномасштабний наступ Росії на обласний центр наразі малоймовірний.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, російські війська дійсно мають часткове просування поблизу Юнаківки, проте не мають ресурсів для повноцінного штурму. «Вони просуваються, аби тероризувати Суми, використовують артилерію і FPV-дрони. Але на прорив до міста сил не вистачає», — наголосив Жмайло.

Реклама

Українські Сили оборони, попри обмежені ресурси, успішно проводять контратаки в районі Варачиного та Новомиколаївки, ускладнюючи логістику ворога.

Водночас ситуація в північному регіоні, зокрема в районі Вовчанська і Липців, залишається відносно стабільною завдяки «титанічним зусиллям» українських захисників.

«Росіяни, щоб захопити міста, фактично стирають їх із землі. У них величезні втрати — по 300–400 осіб за одне село», — додав експерт.

Він підкреслив, що РФ не здатна підтримувати наступ одночасно на всіх напрямках. Українські удари по тилу — в Курській та Бєлгородській областях — також обмежують російські ресурси.

Реклама

На думку Жмайла, літньо-осіння кампанія 2025 року стане останнім потужним наступом Росії у цій війні. «Тримати такий рівень агресії після 2025 року Росія просто не зможе. У них немає ні ресурсу, ні довгострокового плану», — зазначив він.

Водночас експерт визнає, що Україна також стикається з проблемами: мобілізація, нестача озброєння, коливання західної підтримки. Але якщо фронт буде утримано до кінця року, це стане переломним моментом.

Нагадаємо, у Сумській області російські війська продовжують наступальні дії та вже захопили щонайменше десять населених пунктів уздовж державного кордону. Є висока ймовірність, що окупанти зможуть наблизитися до Сум на відстань, з якої можливі артилерійські удари.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов попереджає про небезпеку та радить мешканцям міста розглянути можливість евакуації, оскільки обстріли росіян стають дедалі інтенсивнішими, а ситуація залишається складною.

Реклама

У Сумській обласній військовій адміністрації визнають напруженість у прикордонних районах, але запевняють, що підстав для масштабної евакуації жителів обласного центру наразі немає.