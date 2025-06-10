Сможет ли Россия оккупировать Сумы: эксперт ответил

ВСУ на фронте

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Ситуация на Сумском направлении остается напряженной, однако полномасштабное наступление России на областной центр пока маловероятно.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, у российских войск действительно есть частичное продвижение вблизи Юнаковки, однако нет ресурсов для полноценного штурма. «Они продвигаются, чтобы терроризировать Сумы, используют артиллерию и FPV-дроны. Но на прорыв в город сил не хватает», — подчеркнул Жмайло.

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Украинские Силы обороны, несмотря на ограниченные ресурсы, успешно проводят контратаки в районе Варачин и Новониколаевки, усложняя логистику врага.

В то же время, ситуация в северном регионе, в частности в районе Волчанска и Липцев, остается относительно стабильной благодаря «титаническим усилиям» украинских защитников.

«Россияне, чтобы захватить города, фактически стирают их с земли. У них огромные потери — по 300-400 человек за одну деревню», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что РФ не способна поддерживать наступление одновременно по всем направлениям. Украинские удары по тылу — в Курской и Белгородской областях — также ограничивают российские ресурсы.

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По мнению Жмайла, летне-осенняя кампания 2025 года станет последним мощным наступлением России в этой войне. «Держать такой уровень агрессии после 2025 года Россия просто не сможет. У них нет ни ресурса, ни долгосрочного плана», — отметил он.

В то же время, эксперт признает, что Украина также сталкивается с проблемами: мобилизация, недостаток вооружения, колебания западной поддержки. Но если фронт будет удержан до конца года, это станет переломным моментом.

Напомним, в Сумской области российские войска продолжают наступательные действия и уже захватили, по меньшей мере, десять населенных пунктов вдоль государственной границы. Есть высокая вероятность, что оккупанты смогут приблизиться к Сумам на расстояние, с которого возможны артиллерийские удары.

В то же время, военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает об опасности и советует жителям города рассмотреть возможность эвакуации, поскольку обстрелы россиян становятся все интенсивнее, а ситуация остается сложной.

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В Сумской областной военной администрации узнают напряженность в приграничных районах, но уверяют, что оснований для масштабной эвакуации жителей областного центра пока нет.