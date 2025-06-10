- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Сможет ли Россия оккупировать Сумы: эксперт ответил
Попытка российской армии прорваться на Сумщине носит террористический и психологический характер.
Ситуация на Сумском направлении остается напряженной, однако полномасштабное наступление России на областной центр пока маловероятно.
Об этом в интервью OBOZ.UA заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
По его словам, у российских войск действительно есть частичное продвижение вблизи Юнаковки, однако нет ресурсов для полноценного штурма. «Они продвигаются, чтобы терроризировать Сумы, используют артиллерию и FPV-дроны. Но на прорыв в город сил не хватает», — подчеркнул Жмайло.
Украинские Силы обороны, несмотря на ограниченные ресурсы, успешно проводят контратаки в районе Варачин и Новониколаевки, усложняя логистику врага.
В то же время, ситуация в северном регионе, в частности в районе Волчанска и Липцев, остается относительно стабильной благодаря «титаническим усилиям» украинских защитников.
«Россияне, чтобы захватить города, фактически стирают их с земли. У них огромные потери — по 300-400 человек за одну деревню», — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что РФ не способна поддерживать наступление одновременно по всем направлениям. Украинские удары по тылу — в Курской и Белгородской областях — также ограничивают российские ресурсы.
По мнению Жмайла, летне-осенняя кампания 2025 года станет последним мощным наступлением России в этой войне. «Держать такой уровень агрессии после 2025 года Россия просто не сможет. У них нет ни ресурса, ни долгосрочного плана», — отметил он.
В то же время, эксперт признает, что Украина также сталкивается с проблемами: мобилизация, недостаток вооружения, колебания западной поддержки. Но если фронт будет удержан до конца года, это станет переломным моментом.
Напомним, в Сумской области российские войска продолжают наступательные действия и уже захватили, по меньшей мере, десять населенных пунктов вдоль государственной границы. Есть высокая вероятность, что оккупанты смогут приблизиться к Сумам на расстояние, с которого возможны артиллерийские удары.
В то же время, военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает об опасности и советует жителям города рассмотреть возможность эвакуации, поскольку обстрелы россиян становятся все интенсивнее, а ситуация остается сложной.
В Сумской областной военной администрации узнают напряженность в приграничных районах, но уверяют, что оснований для масштабной эвакуации жителей областного центра пока нет.