ТЦК стане за вибором: Міноборони змінює правила мобілізації

Міноборони змінює правила мобілізації. / © ТСН.ua

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Міністерство оборони України готує зміни у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У майбутньому громадяни зможуть звертатися до будь-якого зручного для себе ТЦК — незалежно від місця реєстрації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU.

Нині у разі помилок в облікових даних громадянам доводиться звертатися виключно до ТЦК за місцем реєстрації. Нововведення має змінити цю практику.

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“За нашим сценарієм, людині буде достатньо прийти до зручного для неї ТЦК, повідомити про своє фактичне місце проживання, оновити інформацію — і на цьому все”, — пояснила Черногоренко.

Ключова зміна полягає у тому, що оператори реєстру “Оберіг” отримають можливість працювати з даними громадян незалежно від регіону.

Черногоренко навела приклад:

“Я — співробітниця Печерського ТЦК. До мене приходить людина з Житомира, яка живе в Києві. Я своїм цифровим ключем запитую в реєстру “Оберіг” його картку. Система миттєво надає доступ — я вношу зміни, заповнюю дані, видаю направлення. Усе зберігається в єдиній картці. Немає жодної технічної перепони”.

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Поки що остаточного рішення щодо скасування територіальної прив’язки немає, але Міноборони активно працює над цим. Очікується, що зміни спростять бюрократію та підвищать зручність для громадян.

Нагадаємо, в Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №13229. Чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти.