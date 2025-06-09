У "Резерв+" з’являться смартконтракти: що це таке

Застосунок «Резерв+» / © ТСН.ua

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Міністерство оборони України планує запровадити у застосунку «Резерв+» смартконтракти на військову службу. Так, долучитися до війська можна буде, підписавши контракт просто у смартфоні.

Про це заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко повідомила у інтерв’ю DOU.

«До кінця року в „Резерв+“ ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто», — розповіла Черногоренко.

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Вона зазначила, що смартконтракт — це документ. Цей контракт надходитиме до системи рекрутингу військової частини. А перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу, як у корпораціях.

«Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт прямо в телефоні», — пояснила заступниця міністра оборони.

До слова, раніше 2025 року Міноборони запровадило програму «Контракт 18-24». Вона передбачає добровільну однорічну службу для українців віком 18-24 роки. Підписуєш контракт та сам вирішуєш, подовжувати чи ні після року. Контракт Передбачає близько 6 місяців на фронті у обраних військово-облікових спеціальностях (стрілець, гранатометник, розвідник тощо). Фінансові умови: загальні виплати — до 1 млн грн (200 тис. грн — одразу, 300 тис. грн — після підготовки, 500 тис грн. — після служби). Щомісячна зарплата — до 120 тис. грн + доплати за бойові завдання; фактично до 2 млн/рік.

Окрім того, 6 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України.

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