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Вбивство сім’ї військового ЗСУ в Бельгії: з’явилися нові подробиці
Підозрюваного, яким є син убитої українки, помістили до спецзакладу для неповнолітніх.
Підозрюваним у вбивстві 46-річної жінки та її 6-річної доньки в Хасроде в Бельгії став 16-річний син загиблої. Наразі його помістили до закритого центру тимчасового утримання неповнолітніх.
Про це в коментарі ”ЄП” повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
“За рішенням судді ювенальної юстиції підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. Його забезпечено державним адвокатом”, — поінформували у відомстві.
Зазначається, що посольство України продовжує тримати справу на особливому контролі. Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим.
Зауважимо, напередодні в прокуратурі Левена заявили, що хлопець з родини вбитих у Хасроде українців після п’ятигодинного допиту зізнався, що це він завдав поранень матері й сестрі, а потім підпалив будинок.
Вбивство українок у Бельгії
Українська родина — 46-річна жінка, її 16-річний син і 6-річна донька — жила в Бельгії три роки. Батько є військовослужбовцем і працює на евакуаційній ланці.
Вранці 6 червня у будинку, де вони мешкали, помітили пожежу. Рятувальники знайшли на місці трагедії жінку й дитину. Дівчинка була жива, коли прибули рятувальники. Втім, медикам не вдалося її реанімувати. За даними правоохоронців, обом загиблим за життя завдали ножових поранень. Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.