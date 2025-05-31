У застосунку "Резерв+" з’явилися два нових сервіси

Застосунок Резерв+ / © ТСН.ua

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В оновленні застосунку «Резерв+» додалися два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Відтепер в електронному військовому документі будуть відобрадатися група та причина інвалідності.

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Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше.

У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» також додалися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.