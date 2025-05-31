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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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У небі над Манчестером помітили НЛО у формі кулі (відео)

У ролику видно, як срібляста куля пролітає над злітно-посадковою смугою аеропорта.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
НЛО

НЛО. Ілюстративне зображення / © Pixabay

У Мережі з’явилися кадри загадкової кулі, яка летіла у повітрі над аеропортом Манчестера у Великій Британії. Таємничий об’єкт, схожий на НЛО, неспішно рухався по прямій і не реагував на сильний вітер.

Відео зняв місцевий мешканець Джордан Еванс.

У ролику видно, як срібляста куля пролітає над злітно-посадковою смугою.

Очевидець розповів виданню What’s The Jam, що помітив дивну кулю розміром із невеликий автомобіль, коли сидів у пабі аеропорту.

«На нього не впливали пориви вітру. Він рухався ідеальною прямою справа наліво з постійною швидкістю прямо над злітно-посадковою смугою», — заявив Еванс.

Він також зазначив, що в той день було вітряно, і якби це була повітряна куля, то її здуло б.

Видання зазначає, що торік у березні схожа куля вже з’являлася в небі над аеропортом Манчестера. Її спостерігав другий пілот літака, який готувався до зльоту.

Уфолог Марк Крістофер Лі, який вивчав торішні кадри, переконаний: об’єкт справді міг бути невпізнаним об’єктом.

Він провів паралелі з історією 1957 року, коли в Австралії спостерігали подібну кулю з невідомого матеріалу, яка трималася в повітрі без видимих двигунів.

Офіційних коментарів від представників аеропорту або авіаційної влади щодо цієї події наразі не було.

Нагадаємо, раніше американський вчений Хал Путхофф, відомий своєю участю у секретних програмах ЦРУ, заявив, що починаючи від 1940-х років військові США виявили понад 10 об’єктів позаземного походження.

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