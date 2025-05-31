В небе над Манчестером заметили НЛО в форме шара (видео)

НЛО. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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В Сети появились кадры загадочного шара, который летел в воздухе над аэропортом Манчестера в Великобритании. Таинственный объект, похожий на НЛО, неспешно двигался по прямой и не реагировал на сильный ветер.

Видео снял местный житель Джордан Эванс.

В ролике видно, как серебристый шар пролетает над взлетно-посадочной полосой.

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Дата публикации 17:41, 31.05.25 Количество просмотров 5 Над аэропортом Манчестера зафиксировали появление НЛО

Очевидец рассказал изданию What’s The Jam, что заметил странный шар размером с небольшой автомобиль, когда сидел в пабе аэропорта.

«На него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — заявил Эванс.

Он также отметил, что в тот день было ветрено, и если бы это был воздушный шар, то его сдуло бы.

Издание отмечает, что в марте прошлого года похожий шар уже появлялся в небе над аэропортом Манчестера. Его наблюдал второй пилот самолета, который готовился к взлету.

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Уфолог Марк Кристофер Ли, который изучал прошлогодние кадры, убежден: объект действительно мог быть неопознанным объектом.

Он провел параллели с историей 1957 года, когда в Австралии наблюдали подобный шар из неизвестного материала, который держался в воздухе без видимых двигателей.

Официальных комментариев от представителей аэропорта или авиационных властей по этому событию пока не было.

Напомним, ранее американский ученый Хал Путхофф, известный своим участием в секретных программах ЦРУ, заявил, что начиная с 1940-х годов военные США обнаружили более 10 объектов внеземного происхождения

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