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В небе над Манчестером заметили НЛО в форме шара (видео)
В ролике видно, как серебристый шар пролетает над взлетно-посадочной полосой аэропорта.
В Сети появились кадры загадочного шара, который летел в воздухе над аэропортом Манчестера в Великобритании. Таинственный объект, похожий на НЛО, неспешно двигался по прямой и не реагировал на сильный ветер.
Видео снял местный житель Джордан Эванс.
В ролике видно, как серебристый шар пролетает над взлетно-посадочной полосой.
Очевидец рассказал изданию What’s The Jam, что заметил странный шар размером с небольшой автомобиль, когда сидел в пабе аэропорта.
«На него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — заявил Эванс.
Он также отметил, что в тот день было ветрено, и если бы это был воздушный шар, то его сдуло бы.
Издание отмечает, что в марте прошлого года похожий шар уже появлялся в небе над аэропортом Манчестера. Его наблюдал второй пилот самолета, который готовился к взлету.
Уфолог Марк Кристофер Ли, который изучал прошлогодние кадры, убежден: объект действительно мог быть неопознанным объектом.
Он провел параллели с историей 1957 года, когда в Австралии наблюдали подобный шар из неизвестного материала, который держался в воздухе без видимых двигателей.
Официальных комментариев от представителей аэропорта или авиационных властей по этому событию пока не было.
Напомним, ранее американский ученый Хал Путхофф, известный своим участием в секретных программах ЦРУ, заявил, что начиная с 1940-х годов военные США обнаружили более 10 объектов внеземного происхождения