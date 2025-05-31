В приложении "Резерв+" появились два новых сервиса

Приложение Резерв+ / © ТСН.ua

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В обновлении приложения "Резерв+" добавились два новых сервиса - отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

Об этом сообщилазаместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Теперь в электронном военном документе будут отображаться группа и причина инвалидности.

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Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить. То есть, он не будет исчезать, как это было раньше.

В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.

Напомним, в приложении "Резерв+" также добавились две новые отсрочки: для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.