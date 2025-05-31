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- Украина
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В приложении "Резерв+" появились два новых сервиса
Теперь в электронном военном документе будут отображаться группа и причина инвалидности.
В обновлении приложения "Резерв+" добавились два новых сервиса - отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.
Об этом сообщилазаместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Теперь в электронном военном документе будут отображаться группа и причина инвалидности.
Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить. То есть, он не будет исчезать, как это было раньше.
В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.
Напомним, в приложении "Резерв+" также добавились две новые отсрочки: для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.