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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Секрет СССР: на бывшей советской базе обнаружили опасный вулкан на бывшей советской базе

На острове Симушир обнаружили вулкан, который мог вызвать глобальное похолодание 1831 года.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Вулкан

Вулкан / © Associated Press

Спутниковые снимки заброшенной советской базы на острове Симушир обнаружили малоизвестный вулкан Заварицкого, который, вероятно, вызвал глобальное похолодание 1831 года.

Об этом сообщило издание Live Science.

Ученые, которые установили, что извержение Заварицкого снизило среднюю температуру планеты почти на 1°C. Тогда в Европе и Северной Америке зафиксировали аномальные климатические явления, однако источник катастрофы оставался загадкой более 190 лет.

Симушир десятилетиями был закрытой зоной из-за военной базы, и только теперь ученые нашли здесь целую группу вулканов. Самое опасное — их потенциальная взаимосвязанность: активность одного может запустить цепную реакцию.

Сегодня остров не имеет ни мониторинга, ни жителей. Если Заварицкий проснется снова, мир узнает об этом, когда будет уже поздно.

Напомним, на Гавайях активизировался вулкан Килауэа.

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