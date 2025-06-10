Середня зарплата в Україні зросла: хто заробляє найбільше

Середня заробітна плата / © Фото з відкритих джерел

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У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла до 23 460 гривень. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Голова комітету у Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це перевищує показник квартальної інфляції (13,6%) на 10,5 відсоткових пунктів, демонструючи позитивну динаміку. У доларовому еквіваленті українці в середньому отримували 562 долари, що на 48 доларів більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

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Найшвидші темпи зростання зарплат спостерігалися в авіаційному транспорті (на 51,5%), сільському господарстві (на 46,9%) та будівництві (на 35,3%).

Деградація доходів у деяких галузях та ризик для повоєнного відновлення

Попри загальне зростання, ситуація на ринку праці викликає серйозне занепокоєння. У 13 з 25 секторів економіки зарплата залишається нижчою за середню по країні. Середні показники вгору тягнуть лише три галузі: ІТ (65 579 грн), авіатранспорт (52 561 грн) та фінансова і страхова діяльність (50 289 грн).

Особливо тривожною є ситуація для працівників водного транспорту. Їхні зарплати порівняно з першим кварталом 2024 року зменшилися на 6,1%. Представники культурної сфери, такі як бібліотекарі та музейні працівники, отримували в середньому 12 448 гривень, а діячі мистецтва — 13 014 гривень. Зростання їхніх доходів (12,5% та 12,9% відповідно) було вдвічі нижчим за середній показник по економіці.

Освітяни отримували в середньому 14 307 гривень (зростання на 13,1%), а медичні працівники — 17 222 (зростання лише на 11,6%). Для цих категорій громадян таке «збільшення» зарплат не покривало навіть рівень інфляції. У першому кварталі 2025 року вона становила 13,6% (при цьому продукти харчування подорожчали на 15,5%, а комунальні послуги — на 19,5%).

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Навіть після значного зростання, зарплати в ключових для відбудови України галузях, таких як будівництво (19 699 гривень, або $472) та сільське господарство (21 295 гривень, або $510), залишаються відносно низькими. У промисловості середня зарплата склала 26 183 гривень ($627). Це викликає риторичне питання: чи буде кому відновлювати Україну після війни, особливо з огляду на прискорений рух до ЄС та гармонізацію законодавства щодо вільного переміщення працівників?

Бідність працюючого населення та перспективи на майбутнє

Як зазначив Данило Гетманцев, проблема бідності працюючого населення в Україні не нова і не може бути списана виключно на війну. Люди, які сьогодні заробляють еквівалент $300-500, у майбутньому, за умови значного стажу, ризикують отримувати одні з найнижчих пенсій на континенті — $100-150, що поглибить загальну бідність.

«Неодноразово наголошував, що нам потрібно підвищувати мінімальну заробітну плату — вона має як мінімум не ставати меншою у реальному вимірі через інфляцію», -зауважує Данило Гетманцев.

Також критично важливими є заходи зі створення не просто робочих місць, а високооплачуваних та високотехнологічних робочих місць. Це вимагає покращення бізнес-клімату та залучення інвестицій.

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Уряд, розробляючи Стратегію зайнятості, повинен передбачити конкретні кроки для поступового наближення рівня зарплат українців до показників наших найближчих сусідів по ЄС у середньостроковій перспективі. Це є ключовим для сталого розвитку країни та запобігання подальшому відтоку робочої сили.

Раніше у Пенсійному фонді України повідомляли, що у березні середній розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка включається до розрахунку пенсії, становив 19 430 грн.