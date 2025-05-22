Підвищення пенсії: кому збільшать виплати у червні

Право на перерахунок визначає страховий стаж / © ТСН.ua

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Перерахунок пенсій від 1 червня відбудеться для частини працюючих пенсіонерів. Йдеться про тих, у кого від моменту останнього перерахунку (чи призначення) минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 квітня.

Про це пише видання OBOZ.UA.

Як зазначає пресслужба Пенсійного фонду України, порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постановою Кабінету міністрів України від 23.02.2024 № 185 та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10-1.

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Дата здійснення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде здійснено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (термін подання звітів — до 10 травня).

Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплату за попередні місяці починаючи від 1 квітня.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Нагадаємо, 2025 року вікова надбавка не збільшувалася. Для громадян віком від 70 до 74 років її розмір залишається на рівні 300 гривень.

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Як повідомлялося, українці отримали індексовану пенсію. Наразі середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень.