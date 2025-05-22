Повышение пенсии: кому увеличат выплаты в июне

Право на перерасчет определяет страховой стаж / © ТСН.ua

Реклама

Перерасчет пенсий с 1 июня состоится для части работающих пенсионеров.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

Как отмечает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, порядок проведения перерасчета пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», постановлением Кабинета министров Украины от 23.02.2024 № 185 и постановлением правления Украины №185 №185. 10-1.

Реклама

Дата осуществления перерасчета пенсий работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года. В то же время, перерасчет будет осуществлен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок представления отчетов — до 10 мая).

То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.

Пенсии автоматически перечислят пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Напомним, в 2025 году возрастная надбавка не увеличивалась. Для граждан с 70 до 74 лет ее размер остается на уровне 300 гривен.

Реклама

Как сообщалось, украинцы получили индексированную пенсию. В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 6 345 гривен.