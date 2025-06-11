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- Війна
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У Сумах пролунав вибух – що відомо
Обставини інциденту наразі з’ясовуються.
У вівторок, 11 червня, в місті Суми стався вибух.
Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Обставини інциденту наразі з’ясовуються.
Офіційна інформація щодо можливих наслідків або причин вибуху поки не надходила. Влада та екстрені служби ще не оприлюднили коментарів.
Нагадаємо, армія РФ продовжує активний наступ на території Сумської області. Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. Сил для прориву до Сум росіяни не мають.