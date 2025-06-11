- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах раздался взрыв – что известно
Обстоятельства инцидента выясняются.
Во вторник, 11 июня, в Сумах произошел взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Обстоятельства инцидента выясняются.
Официальная информация о возможных последствиях или причинах взрыва пока не поступала. Власти и экстренные службы еще не обнародовали комментарии.
Напомним, армия РФ продолжает активное наступление на территории Сумской области. Оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. Сил для прорыва в Сумы у россиян нет.