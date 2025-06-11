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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Сумах раздался взрыв – что известно

Обстоятельства инцидента выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Сумах раздался взрыв

В Сумах раздался взрыв. / © Associated Press

Во вторник, 11 июня, в Сумах произошел взрыв.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Обстоятельства инцидента выясняются.

Официальная информация о возможных последствиях или причинах взрыва пока не поступала. Власти и экстренные службы еще не обнародовали комментарии.

Напомним, армия РФ продолжает активное наступление на территории Сумской области. Оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. Сил для прорыва в Сумы у россиян нет.

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