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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Аналітик DeepState повідомив, яку територію окупували росіяни на Сумщині

Ресурси окупантів біля Сумщини становлять близько 50 тисяч осіб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ на Сумщині.

Наступ РФ на Сумщині. / © ТСН

Станом на 10 червня армії РФ вдалось окупувати в Сумській області 200 квадратних кілометрів. Окупанти продовжують наступ піхотними групами в напрямку Хотіні та Юнаківки.

Про це розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула в ефірі "Суспільне.Студія".

З його слів, на Сумщині загарбники мають деякі успіхи. Їм вдалося повністю захопити населений пункт Локня. Зараз російські війська намагаються із заходу обійти Юнаківку та просунутися в бік Храпівщини. Окрім того, противник зараз наступає на Миколаївку, а з Андріївки - на Хотінь.

На захід від Кондратівки відбуваються важкі бої. Російські військові намагаються розкрити зону контролю, а українські Сили оборони у відповідь - контратакувати противника.

Аналітик DeepState каже, накопичення противника біля кордону з Сумщиною зараз складає близько 50 тисяч чоловік особового складу.

“Зараз ця орда суне на Хотінь та Юнаківку з метою створення буферної зони на Сумщині”, - наголосив він.

Нагадаємо, росіяни захопили 10 населених пунктів у регіоні. Окупанти просуваються далі та наближаються до Сум.

На деяких ділянках армія РФ перебуває за 20 кілометрів від міста. Це створює загрозу ударами FPV-дронами по місту. Втім, наразі таких обстрілів не фіксували.

Експерт Дмитро Жмайло наголошує, що армія РФ продовжує активний наступ на території Сумської області. Окупанти підійшли впритул до Юнаківки. Втім, з його слів, сил для прориву до Сум росіяни не мають.

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