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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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195
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Куди вкладати гроші під час війни: економіст відповів

Експерт пояснив, чому інвестиції в нерухомість можуть бути найвигіднішими, а розподіл валюти — життєво важливим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Гроші

Гроші / © Unsplash

Під час війни вартість активів значно знижується, а ризики втрати купівельної спроможності зростають. У такій ситуації важливо правильно зберігати заощадження.

Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главред.

За його словами, перш за все, зберігати гроші «під подушкою» — не варіант. Через інфляцію вони швидко втрачають свою цінність. Варіанти вкладення залежать від обсягу накопиченого капіталу.

Якщо заощадження значні — зараз найкращий час для інвестування в активи: житлову або промислову нерухомість, земельні ділянки, склади.

«Під час війни у будь-якій країні вартість усіх активів є мінімальною. Якщо ви придбаєте об’єкт за такою зниженою ціною, то після завершення бойових дій він істотно зросте в ціні — навіть якщо ви нічого з ним не робитимете», — пояснює Новак.

Для тих, хто не має великих сум, він радить тримати заощадження в банку, але з грамотним розподілом: приблизно по третині в кожній з валют — гривні, доларі та євро.

«У гривні ви отримаєте найвищий депозитний %; у доларі та євро — захист від можливої девальвації. Так ви мінімізуєте ризики й не втратите гроші за жодного сценарію розвитку економіки», — підсумував економіст.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року середня зарплата в Україні зросла на 24%, порівняно із відповідним періодом минулого року.

За офіційною інформацією, середня зарплата сягнула показника 23 460 грн.

Минулого року вона становила 21 473 грн, тобто за рік збільшення становить майже 2 тисячі грн.

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