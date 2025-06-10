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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Газ здешевшав: чи зменшаться платіжки українців уже цього літа

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Газ

Газ / © pixabay.com

Ціни на газ на європейському ринку продовжують знижуватись, і ця тенденція вже другий місяць поспіль відчутна й в Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

У травні 2025 року вартість реалізації газу на внутрішньому ринку знизилася на 3,9% порівняно з квітнем — до 15 507 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

Незважаючи на зниження, ціна все ще вища, ніж торік: у травні 2024 року газ коштував 12 460 грн за 1 тис. кубометрів.

На європейському ринку ціна на газ нині становить приблизно 430 доларів за тисячу кубометрів (близько 17,8 тис. грн), що на 35% менше, ніж на початку року.

Це сприяє поступовому здешевленню імпортного ресурсу і в Україні, особливо на фоні стабілізації енергетичного ринку та зростання обсягів видобутку.

Експерти зазначають, що у разі збереження сприятливої динаміки на європейських біржах, вартість газу в Україні може знизитися ще більше влітку, коли попит традиційно нижчий.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити правила перерахунку пенсій для окремих категорій громадян. У разі ухвалення нового законопроєкту, військові пенсіонери та державні службовці втратять частину надбавок, на які вони мали право раніше.

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