Газ здешевшав: чи зменшаться платіжки українців уже цього літа

Газ / © pixabay.com

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Ціни на газ на європейському ринку продовжують знижуватись, і ця тенденція вже другий місяць поспіль відчутна й в Україні.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

У травні 2025 року вартість реалізації газу на внутрішньому ринку знизилася на 3,9% порівняно з квітнем — до 15 507 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).

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Незважаючи на зниження, ціна все ще вища, ніж торік: у травні 2024 року газ коштував 12 460 грн за 1 тис. кубометрів.

На європейському ринку ціна на газ нині становить приблизно 430 доларів за тисячу кубометрів (близько 17,8 тис. грн), що на 35% менше, ніж на початку року.

Це сприяє поступовому здешевленню імпортного ресурсу і в Україні, особливо на фоні стабілізації енергетичного ринку та зростання обсягів видобутку.

Експерти зазначають, що у разі збереження сприятливої динаміки на європейських біржах, вартість газу в Україні може знизитися ще більше влітку, коли попит традиційно нижчий.

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